وجه النائب جراح الفوزان سؤالين إلى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، نص السؤال الاول على ما يلي:



السؤال الأول:



1 - كم إجمالي قيمة القروض والمنح التي منحها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى جمهورية مصر العربية؟ يرجى تزويدي بكشف يوضح إجمالي قيمة المنح والقروض وآلية وقيمة أقساط السداد لآخر 15 سنة.



2 - هل تقدمت جمهورية مصر العربية بدراسة جدوى لصيانة محطات الكهرباء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الطلب وآلية التعامل معه.



(تم اعتماد السؤال في 9 أغسطس 2023)



وجاء السؤال الثاني كالتالي:



بينت الحسابات الختامية عدم سداد عدد من الدول المقترضة لقروضها التي اقترضتها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بالإضافة إلى تأخر تسديد الدفعات وتعثر عدد من الدول في السداد، وعلى الرغم من ذلك أعاد الصندوق إقراض عدد من الدول المتعثرة في السداد مرة أخرى.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم عدد الدول التي تعثرت أو امتنعت عن تسديد القروض الممنوحة لها؟ يرجى بيان إجمالي قيمة هذه القروض وسياسة الوزارة والصندوق تجاه هذه الدول والتعامل معها مرة أخرى.



2 - هل قام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإعادة إقراض دول لم تسدد قروضها أو تعثرت في السداد؟ وما الإجراءات التي يتخذها الصندوق مع الدول التي تتعثر في السداد والأخرى التي لا تسدد القرض وتمتنع عن تسديده؟



3 - ما آلية الصندوق في الموافقة على منح القروض الخارجية - القروض - المنح؟



4 - كم إجمالي قيمة القروض التي منحت – منح/ قروض؟ يرجى تزويدي بكشف يوضح القيمة وآلية السداد لآخر 15 سنة.



5 - كم إجمالي قيمة القروض التي جرى تسديدها؟ يرجى تزويدي بكشف يوضح قيمة القرض وأقساط سداده.



6 - هل تنازل الصندوق عن حقه في سداد بعض الدول لقروض اقترضتها من الصندوق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بكشف يبين عدد هذه الدول وأسباب التنازل عن هذه القروض.



7 - كم إجمالي القروض التي منحها الصندوق للجمهورية اللبنانية؟ مع تزويدي بكشف يوضح أقساط السداد.



8 - هل تقدمت وزارة الاقتصاد اللبنانية بدراسة جدوى لطلب تمويل الصوامع بالمرفأ أم جرى الطلب باتصال هاتفي؟ إذا تقدمت بطلب رسمي ودراسة جدوى يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الطلب، وآلية التعامل معه.



كما وجه سؤالا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كالتالي: أنشئت في السنوات الأخيرة مجموعة من الهيئات والمجالس العليا واللجان المختلفة بغرض القيام بمهام محددة، وللأسف لم تؤد أغلب هذه الجهات الدور المطلوب منها، بل على العكس كبدت المال العام أموالا طائلة لاسيما على صعيد الميزانيات التي خصصت لكل جهة بالإضافة للمكافآت الضخمة لبعض أعضاء مجالس إدارات هذه الجهات ومديريها التي رصدناها من خلال التقارير الرقابية التي تراقب عمل هذه الجهات.



وفي الفترة الأخيرة خرجت آراء «اقتصادية» وتوصيات عدة من لجنة الميزانيات على مدار فصول تشريعية سابقة طالبت بإلغاء كل أو بعض من هذه الهيئات والمجالس واللجان وإسناد أعمالها إلى الوزارات كما كان يحدث في السابق من أجل تقليل الانفاق والترشيد وتقليل الضغط على الميزانية.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



فيما يتعلق بالجهات التالية:



1 - المركز الوطني للأمن السيبراني.



2 - الأمانة العامة لمجلس المحافظات.



3 - برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.



4 - اللجنة العليا لدراسة الاختلالات للتركيبة السكانية.



5 - جهاز متابعة الأداء الحكومي.



6 - مراكز التواصل الحكومي.



7 - مركز العمل التطوعي



8 - اللجنة العليا التنسيقية للمؤتمرات التي تعقد بالكويت.



9 - نقاط الارتباط الكويتية للمشاريع البيئية.



10 - اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبيئة.



11 - لجنة اختيار البيوت الاستشارية.



12 - الجهاز الفني لبرنامج التخصيص.



13 - اللجنة العليا للمخطط الهيكلي والمشروعات الانشائية الكبرى.



14 - هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



15 - الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.



16 - لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة.



17 - اللجنة الدائمة للمساعدات المالية للمؤسسات والجمعيات في الخارج.



18 - اللجنة الوطنية لإعادة كودات البناء الوطنية للكويت.



19 - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



20 - الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.



21 - اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد الوطنية.



22 - لجنة اختيار البيوت الاستشارية.



23 - اللجنة العليا لتعزيز الوسطية.



24 - جهاز المسؤولية الطبية.



25 - الهيئة العامة للغذاء والتغذية.



26 - جهاز المشاريع الكبرى.



27 - الهيئة العامة للطرق والنقل البري.



28 - لجنة إصلاح الطرق والبنية التحتية.



29 - المركز الوطني لتطوير التعليم.



30 - لجنة متابعة قرارات مجلس الوزراء والتنمية.



31 - اللجنة الدائمة لتطوير ورفع كفاءة التكنولوجية والخدماتية.



32 - لجنة توفير المساحات التخزينية.



33 - مكتب الإنماء الاجتماعي.



34 - مركز الجواد العربي.



35 - مجلس الأمن الوطني.



36 - المجلس الأعلى للبترول.



37 - المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.



38 - المجلس الأعلى للتخصيص.



1 - ما إجمالي ميزانيات هذه الجهات وما يصرف لها سنويا من مخصصات مالية إضافية؟ مع تزويدي بأهم ما أنجزته الجهات السابقة في السنوات العشر الأخيرة.



2 - ما سياسة الحكومة تجاه إلغاء كل أو بعض هذه الجهات وإسناد عملها إلى الوزارات المختصة خاصة أن برنامج عمل الحكومة لم يشر إلى مستقبل هذه الجهات التي أضرت العمل الإداري في الدولة وزادتها تعقيدا وكبدت المال العام أموالا طائلة يمكن ترشيدها عن طريق إلغاء هذه الجهات.