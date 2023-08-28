وجه النائب حمد العبيد سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، ونص السؤال على ما يلي:
بشأن اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق والمهام الموكلة إليه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - الأعمال التي يقوم بها مكتب التفتيش والتدقيق في وزاراتكم، وما أسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
2 - صورة ضوئية عن الهيكل التنظيمي لمكتب التفتيش والتدقيق.
3 - صورة عن التقارير والمذكرات التي أعدها المكتب.
4 - هل قام المكتب بالتفتيش والتدقيق على العقود الفنية والهندسية المبرمة مع الجهات المختصة؟
5 - هل قدم المكتب أي اقتراحات وحلول لتصحيح الأخطاء والمخالفات التي حررها؟ وهل وجه الجهة المعنية إلى سبل معالجتها؟
6 - المخالفات والأخطاء التي حصرها المكتب لسنة 2022-2023.
7 - هل يصدر المكتب تقارير دورية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل يعرضها على الوزير أو المسؤول المختص؟