وجه النائب حمد العبيد سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، ونص السؤال على ما يلي:



بشأن اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق والمهام الموكلة إليه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - الأعمال التي يقوم بها مكتب التفتيش والتدقيق في وزاراتكم، وما أسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.



2 - صورة ضوئية عن الهيكل التنظيمي لمكتب التفتيش والتدقيق.



3 - صورة عن التقارير والمذكرات التي أعدها المكتب.



4 - هل قام المكتب بالتفتيش والتدقيق على العقود الفنية والهندسية المبرمة مع الجهات المختصة؟



5 - هل قدم المكتب أي اقتراحات وحلول لتصحيح الأخطاء والمخالفات التي حررها؟ وهل وجه الجهة المعنية إلى سبل معالجتها؟



6 - المخالفات والأخطاء التي حصرها المكتب لسنة 2022-2023.



7 - هل يصدر المكتب تقارير دورية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل يعرضها على الوزير أو المسؤول المختص؟