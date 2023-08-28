هادي العنزي



خطف الفحيحيل نقطة التعادل من الشباب في ختام منافسات الجولة الأولى، إذ تقدم الشباب الصاعد حديثا لدوري «الأضواء» بهدف مبكر في الدقيقة (7) عبر السنغالي عمر ود، الذي استغل خطأ كبيرا من مدافع الفحيحيل فراوغ الحارس فواز الدوسري وسدد في المرمى الخالي، فيما نجح البديل البرازيلي فيتور في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة (74)، حيث حول كرة عرضية أرسلها عبدالرحمن الحنشي في شباك الحارس سعد العنزي.



هذا، وأبدى مدرب الفحيحيل فراس الخطيب عدم رضاه عن النتيجة التي آلت إليها المباراة، وقال: «كانت آمالنا أكبر، وطموحاتنا أعلى من الخروج بنقطة واحدة في مباراتنا الافتتاحية، لكن واجهنا فريقا منظما بشكل كبير، كما تلقينا هدفا مبكرا نتيجة لخطأ فردي».



وذكر أن فريقه اندفع نحو الهجوم في الشوط الثاني بغية تعديل النتيجة، مضيفا: «لعبنا بكل ثقلنا، وبطريقة هجومية صرفة، وتمكنا من التعادل، وسعينا نحو تسجيل هدف ثان لكن لم نوفق، ولعل الخروج بنقطة خير من خروج الفريق خاسرا في نهاية المباراة، وفي المجمل قدم اللاعبون أفضل ما لديهم».



وأشار الخطيب إلى أن هناك عددا من اللاعبين الجدد في فريقه لم يعتادوا بعد على الأسلوب التكتيكي الذي يلعب به «الأشاوس»، موضحا: «أشركنا في الشوط المهاجم البرازيلي فيتور داسيلفا رغم إصابته وقد سجل هدف التعديل، كما أشركنا التونسي المميز عبدالرحمن الحنشي الذي قدم أداء رائعا، وتحامل على إصابته هو الآخر».