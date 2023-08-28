مبارك الخالدي



يستعد مسؤولو اتحاد الكرة القدم الأسبوع المقبل لاستضافة منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كاس آسيا تحت 23 سنة في قطر 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تستضيفها البلاد بالفترة من 6 حتى 14 سبتمبر المقبل.



وتضم المجموعة إلى جوار منتخبنا الأولمبي منتخبات العراق ومكاو وتيمور الشرقية، وعلمت «الأنباء» أن وفود المنتخبات المشاركة ستبدأ بالوصول إلى البلاد تواليا اعتبارا من السبت المقبل، وكانت إدارة الاتحاد قد انتهت من حجوزات الفنادق الخاصة بالمنتخبات ولجنة الحكام الخاصة التي ستدير التصفيات التي ستقام على ملعبي ستاد جابر الدولي والكويت.



إلى ذلك، اجتمعت أمس اللجنة الفنية باتحاد الكرة، حيث واصلت تقديمها الدعم الكامل للأزرق واللاعبين إذ من المقرر أن يحدد موعد اجتماع اللاعبين فور انتهاء منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري زين الممتاز الخميس المقبل.



واستعد منتخبنا الأولمبي للتصفيات على مرحلتين، كانت الأولى في معسكر أقيم الصيف الجاري في سلوفينيا ولعب خلاله مباراتين وديتين حيث خسر من منتخب أوكرانيا 0-2، ومن منتخب إيرلندا الشمالية 0-1، علما بأن المباراة الأخيرة لم تكتمل، وأقيم المعسكر الآخر في تايلند أواخر الشهر الماضي واختتم 14 الجاري وتخللته مباراتان وديتان، تعادل في الأولى مع منتخب البحرين 1-1 وفاز على منتخب ميانمار 1-0، ليشارك بعد المعسكر لاعبو الأزرق مع فرقهم في الجولة الأولى من دوري زين الممتاز.