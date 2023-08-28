يعقوب العوضي



حصل المدربان الوطنيان فهيد العازمي وخالد البرك على ترخيص الشهادة التدريبية بدرجة (C) والمعتمدة من الاتحادين الدولي والعربي لكرة اليد بعد اجتيازهما الدورة والمحاضرات الرسمية المؤهلة لها والتي أقيمت خلال البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة اليد في القطيف في السعودية بمشاركة العربي والكويت ممثلا الكويت، اذ بلغ «الأبيض» نهائي البطولة وقابل الزمالك في وقت متأخر من مساء أمس فيما حصل العربي على المركز السادس بخسارته أمام الحشد العراقي ٣٢-٣٣.



وقد تلقى العازمي والبرك شهادة الدورة من رئيس الاتحاد العربي فاضل النمر، ويملك المدربان سجلا حافلا كلاعبين قدما الكثير لكرة اليد الكويتية في عدة أندية.