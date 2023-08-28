مفرح الشمري



خسرت الساحة الغنائية الكويتية والخليجية شاعرا كبيرا بوفاة الشاعر الغنائي القدير يوسف ناصر عن 80 عاما، حيث يعتبر ناصر رائدا من رواد الشعر الغنائي وأحد مؤسسي الأغنية الكويتية، وتعاون مع عدد كبير من المطربين، بينهم محمد عبده وطلال مداح وغريد الشاطئ مصطفى أحمد وحسين جاسم وعبدالله الرويشد ونوال ونبيل شعيل وآخرون.



وكان المطرب الراحل عبدالكريم عبدالقادر له نصيب الأسد من شعره الغنائي، حيث قدم معه العديد من الاعمال التي تتغنى ليومنا هذا مثل «آه يالاسمر يازين»، «أحسب الجيات» «مانسيناه»، «أبوعيون فتانة»، «زين الحلا»، «تعيش وتسلم»، «الوجه الصبوحي»، «سهارى» بالإضافة إلى تعاونه مع الراحل صالح الحريبي من خلال أغنية «تحريتك» وغيرها من الأعمال الخالدة في الاغنية الكويتية.



رحم الله الشاعر القدير يوسف ناصر الذي قدم الكثير لمطربي الساحة الغنائية الكويتية والخليجية وساهم في شهرتهم ومهما نتحدث عنه لا نوفيه حقه، وكتب عدد من المقدمات الغنائية لأشهر المسلسلات الكويتية مثل «خالتي قماشة» و«الفرية».



وهو من الشعراء الذين لا يعوضون في الساحة الغنائية الكويتية والخليجية لعذوبة كلماته، وقد كرمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في ختام مهرجان القرين بدورته الـ 26 وذلك لمسيرة عطائه في الاغنية الكويتية.



«الأنباء» تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).