مفرح الشمري



بعد مرور 5 شهور و23 يوما على رحلته العلاجية بلندن، أجرى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري أمس اتصالا هاتفيا بالكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع للاطمئنان على صحته ومتابعة سير علاجه الذي يتلقاه في مستشفى كرومويل بلندن.



وتمنى الوزير عبدالرحمن المطيري للكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع الشفاء التام والعودة لأرض الوطن سالما معافى لاستكمال مسيرته في الحركة المسرحية الكويتية التي انطلقت منذ الستينيات وحتى يومنا والتي تكللت بالعديد من الانجازات المميزة في رفع اسم الكويت عاليا في شتى المحافل والمهرجانات المسرحية.



بدوره، أعرب الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع في اتصال مع «الأنباء» عن بالغ التقدير والثناء لوزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المجتهد عبدالرحمن المطيري للاتصال عليه هاتفيا للاطمئنان على صحته وعلى سير رحلته العلاجية التي يقوم بها منذ مارس الماضي في مستشفى كرومويل بلندن، متمنيا له دوام الصحة والعافية.



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام للكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع «بومنقذ» في رحلة علاجه، سائلة المولى عز وجل أن يبعد عنه اي مكروه ويعود الى ارض الوطن بصحة وعافية.