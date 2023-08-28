عبدالله قنيص



بتوجيه من محقق مخفر أبو فطيرة كلف رجال مباحث مبارك الكبير بالبحث عن شخص مجهول تمكن من سرقة مركبة تركت في وضعية تشغيل مقابل منزل مواطن في ابوفطيرة، كما تم تكليف رجال الأدلة الجنائية برفع البصمات من على المركبة وداخلها للمساعدة في تحديد الجناني. وحول تفاصيل القضية قال مصدر امني ان مواطنا من مواليد 1985 ابلغ مخفر شرطة عن تعرض مركبته للسرقة والإتلاف العمدي بالإضافة إلى سرقة أغراضه الشخصية الموجودة داخل المركبة، وهي تلفون آيفون ومحفظة تحتوي على نقود وسكوتر كهربائي مقدرا قيمة الأغراض المسروقة بألف ومائتين وخمسة وسبعين دينارا تقريبا.



وأضاف بأنه بتاريخ 16-8-2023 يوم الثلاثاء بمنطقة أبو فطيرة قام بتسليم مركبته لصديقه على سبيل الاستعارة وأثناء إرجاع صديقه للمركبة نزل منها تاركا اياها في وضعية تشغيل، ولدى عودته لم يجد المركبة، مشيرا إلى أن صديقه بدأ يجوب المناطق بحثا عنها وعثر عليها بعد الواقعة بيومين بمنطقة سلوى، وتبين أنها متلفة وبها أضرار كثيرة.