هيمن الذكاء الاصطناعي على معرض «غيمزكوم» لألعاب الفيديو في مدينة كولونيا الألمانية، حاملا معه آفاقا جديدة من حيث الإبداع لكن أيضا تحديات خطيرة لمستقبل الوظائف والملكية الفكرية في هذا المجال.



وقال جوليان مييه، مهندس الذكاء الاصطناعي ومؤسس استوديو «يونايتد بايتس غيم» الذي حضر المعرض الذي أقيم في الفترة الممتدة من الخميس إلى الأحد، «الذكاء الاصطناعي هو نقطة تحول».



وتعد روبوتات المحادثة الفائقة التفاعل والتوليد التلقائي للصور والرموز البرمجية وسيناريوهات الألعاب، من الاستخدامات الممكنة لمطوري ألعاب الفيديو الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي.



كذلك يملك الذكاء الاصطناعي القدرة على إنتاج رسوم فورية من نص، ما يسمح للمنتجين «بنقل رؤيتهم» بشكل أفضل، وفقا لمييه.



لكن الصور والعوالم الافتراضية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي قد تهدد عمل الفنانين التصوريين الذين يتصورون عالم لعبة الفيديو قبل إنشائها رقميا، وقد تتعارض مع حقوق الملكية الفكرية للصور الأصلية المستخدمة لإنتاجها. وقال مييه «أنا قلق بشأن مستقبل هذه الوظائف». تقدم لعبة «كلوب كوالا» من استوديو «بلاي فور فن» السنغافوري للاعبين فرصة «إنشاء عالمهم الخاص، وهو جزيرة بشخصيات فريدة» يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.



وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة فانغ هان «أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا أساسيا من الحياة اليومية» مع «إمكانات هائلة لأخذ صناعة الألعاب إلى المستوى التالي».