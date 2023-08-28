وجه النائب بدر سيار الشمري سؤالا الى وزير الـشـؤون الاجـتـمـاعيـة وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، جاء في نصه:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - كم عدد الطلبات المقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الأجهزة التعويضية التي لم تقم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتسليمها لهم، يرجى تزويدي بكشوف الطلبات وكشوف الاستلام الخاصة بالأجهزة التعويضية من عام 2002 حتى عام 2023.

2 - ما أسماء الشركات الخاصة بتوفير الأجهزة التعويضية للهيئة؟ وكم عددها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقود الموقعة معها.

3 - هل اتخذت الهيئة أي إجراءات لمعالجة التأخير بتوفير الأجهزة التعويضية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وهل توجد حلول وضعتها الهيئة لتدارك ذلك؟

4 - ما أسباب تأخر الهيئة في توفير السماعات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة تزيد على سنة؟ وما خطة الهيئة لمعالجة ذلك التأخير؟