قال المؤسس والمنسق العام لفريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين محمد كمال إن دعم مسؤولي ومؤسسات الدولة للفريق يشكل حافزا لمواصلة دوره في إبراز الموروث الثقافي والشعبي للبلاد ويعزز المحافظة على الهوية الوطنية.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به كمال عقب لقائه وأعضاء الفريق وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري.

وأضاف أن وزير الإعلام حريص على دعم الفريق نظرا لدوره في دعم الشباب الكويتي المبدع والمحافظة على ماضي الآباء والأجداد وإبراز التراث الكويتي.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى مناقشة مشروع الشراكة المجتمعية بين «الوطني للثقافة» و«إكسبو 965»، بغية دعم وتعزيز الأنشطة التراثية والحرفية في الدولة.

حضر اللقاء الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د.محمد الجسار والأمناء المساعدون مساعد الزامل وسهام الدواس وعائشة المحمود وأعضاء مجلس إدارة الفريق.

يذكر أن فريق «إكسبو 965» تأسس عام 2016 من قبل الباحث محمد كمال، وهو صاحب متحف خاص ومهتم بالتراث والحرف الكويتية.

ونظم الفريق وشارك منذ تأسيسه في نحو 210 معارض متخصصة داخل الكويت وخارجها.