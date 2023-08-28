صعد ميلان الى صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم مؤقتا بعدما حقق فوزه الثاني بالعلامة الكاملة، وذلك بتخطيه تورينو 4-1 في سان سيرو ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الايطالي لكرة القدم في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، ليرفع «الروسونيري» رصيده إلى 6 نقاط.



وقال مدرب ميلان ستيفانو بيولي بعد الفوز: «نحن سعداء بالأداء، حيث أظهرنا خطوات للأمام منذ المباراة الافتتاحية للدوري، يجب أن نستمر في التعرف على بعضنا بعضا، وأن نصبح أكثر وحدة متكاملة، ولكن هذه بداية جيدة بالفعل، لقد جلبنا لاعبين يتمتعون بالخصائص التي كنا نبحث عنها، وهم ذوو عقلية هجومية واستباقية للغاية. لقد كانت هذه هي طريقتنا دائما في اللعب، وفي بعض الأحيان كانت تعمل بشكل أفضل من غيرها. الضغط الذي مارسه خط الهجوم ساعدنا على تقديم أداء دفاعي جيد أيضا في هذه المباراة».



وفي مباراة ثانية، تلقى روما خسارة صعبة على يد مضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 1-2. وتأتي هذه الخسارة لتزيد من معاناة فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد تعثره أيضا في المرحلة الأولى من خلال اكتفائه بالتعادل أمام ساليرنيتانا 2-2. وألحق فروسينوني خسارة مفاجئة بأتالانتا بنتيجة 2-1 على ملعب «بينيتو ستيربي»، كما فاز مونزا على ضيفه امبولي 2-0. وتقام اليوم مباراتان ضمن المرحلة الثانية، حيث يلعب في الأولى ساليرنيتانا مع أودينيزي، فيما في الثانية يحل انتر ميلان ضيفا ثقيلا على كالياري.