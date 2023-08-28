عاد ليفربول بثلاث نقاط ثمينة من ميدان مضيفه، نيوكاسل يونايتد، بعد فوزه 2-1 على ملعب «سانت جيمس بارك» ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



فريق الألماني يورغن كلوب وقع في المحظور بعد خطأ فادح من الظهير ترينت أليكسندر آرنولد، الذي لم يتعامل بالشكل المطلوب مع تمريرة زميله محمد صلاح، لتقطع الكرة وتذهب إلى أنطوني جوردون الذي وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع البرازيلي أليسون بيكر وأسكن الكرة في الشباك (25).



وزاد الطين بلة بالنسبة لكلوب ورجاله بعدما تعرض الهولندي فيرجيل فان دايك للطرد المباشر بورقة حمراء بعد تدخل على لاعب الخصم في الدقيقة 28، ليترك فريقه منقوص العدد ومتأخر في النتيجة في بقية دقائق المباراة.



وتماسك ليفربول بعد ذلك، قبل أن ينجح داروين نونيز في تسجيل هدف التعادل لمصلحة الريدز قبل نحو تسع دقائق من زمن المباراة الأصلي، ليعود اللاعب ذاته ويكرر زيارته للشباك موقعا على هدف الفوز في الدقيقة 90+3 بصناعة محمد صلاح.



وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول للنقطة السابعة في المركز الرابع بجدول الترتيب، في حين يتوقف رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة عشرة.



وأهدى الإسباني رودري فريقه مان سيتي حامل اللقب فوزه الثالث تواليا في مستهل الموسم الجديد، وجاء في الرمق الأخير على المضيف شيفيلد يونايتد 2-1 في المرحلة الثالثة. وكان إرلينغ هالاند، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول (37)، قد منح التقدم بهدف لـ «السيتي» بضربة رأس (63)، مستفيدا من تمريرة عرضية من جاك غريليش من الجانب الأيسر.



وأدرك جايدن بوغل التعادل 1-1 لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 بعدما استغل خطأ دفاعيا من كايل ووكر وسدد بقوة في شباك الحارس إيدرسون.



وفي الوقت الذي اقترب فيه شيفيلد من حصد أول نقطة بعد العودة إلى دوري الأضواء، تعرض لضربة باستقبال هدف قاتل من رودري (88).



وعاد أستون فيلا من ملعب بيرنلي بفوزه الثاني للموسم، وجاء بنتيجة 3-1 بفضل الپولندي ماتي كاش الذي وضعه في المقدمة بهدفين نظيفين بعد 20 دقيقة فقط (8 و20).



وعاد بيرنلي الى اللقاء في بداية الشوط الثاني بفضل هدف للايل فوستر (47)، لكن الفرنسي موسى ديابيه أعاد الفارق الى هدفين بتسديدة من خارج المنطقة (61)، مؤكدا الفوز الثاني لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، فيما مني صاحب الأرض بهزيمته الثانية في مباراتين.



وتغلب وست هام على مضيفه برايتون 3-1.



ورفع وست هام رصيده إلى 7 نقاط، فيما بقي برايتون على رصيده السابق 6 نقاط، وتقدم وست هام بثلاثية حملت تواقيع لاعب وسطه الجديد جيمس وورد براوز (19)، وجاريد بوين (58)، وميكايل انتونيو (63)، قبل أن يرد برايتون بهدف شرفي سجله الألماني باسكال غروس (81).