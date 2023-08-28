حقق باريس سان جرمان حامل اللقب، أول انتصار له منذ بداية الدوري الفرنسي لكرة القدم لموسم 2023-2024 بفوزه على ضيفه لنس 3-1 أمس الأول، في المرحلة الثالثة، في حين أوقف مرسيليا جماح بريست الفائز في أول مباراتين، إثر تغلبه عليه 2-0.



وصعد سان جرمان الى المركز الرابع برصيد 5 نقاط متخلفا بفارق نقطتين عن المتصدرين موناكو ومرسيليا.



في المباراة الاولى على ملعب بارك دي برانس، حظي مهاجم سان جرمان كيليان مبابي باستقبال حار في أول مباراة له في ملعب فريقه هذا الموسم.



وانتظر فريق العاصمة حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليفتتح له مهاجمه الإسباني الجديد ماركو أسينسيو التسجيل إثر تمريرة من الشاب وارن زاير إيمري.



وفي مطلع الشوط الثاني، أضاف سان جرمان الثاني عبر مبابي بعد هجمة مرتدة سريعة بقيادة ظهيره الأيسر لوكا هرنانديز (52)، قبل أن يضيف مبابي نفسه الثالث إثر تمريرة من الإسباني فابيان رويس (90+1).



ورد لنس بهدف شرفي لمدافعه مورغان غيلافوغي (90+6).



والخسارة هي الثانية للنس بعد سقوطه أمام بريست 2-3 في الجولة الاولى وتعادله مع رين 1-1 في الثانية.



من جانبه، رفض لويس إنريكي، مدرب «باريس»، نسب انتصاره الأول مع الفريق، للاعب بعينه، وقال: «لا نفوز فقط بفضل مبابي وديمبلي، بل بفضل جميع اللاعبين، نحن فريق جماعي، نحتاج إلى مجهود كل لاعب لتحقيق الانتصارات».



وعلى ملعب فيلودروم، أوقف مرسيليا جماح بريست الفائز في أول مباراتين، اثر تغلبه عليه 2-0.



ورفع مرسيليا رصيده الى 7 نقاط في المركز الثاني متخلفا بفارق الاهداف عن موناكو الذي انتزع تعادلا صعبا من نانت 3-3 الجمعة، فيما يحتل بريست المركز الثالث برصيد ست نقاط.