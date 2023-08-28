انتصر برشلونة للمرة الثانية تواليا بدون مدربه تشافي هيرنانديز وهذه المرة في معقل فياريال بمبارة مثيرة انتهت 4-3 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الاسباني (الليغا).



سجل اهداف «البارسا» بابلو مارتن باييز (13)، وفرينكي دي يونغ (15)، والبديل فيران توريس (68)، وروبرت ليفاندوفسكي (71).



بينما سجل لفياريال كل من خوان فويث (26)، وألكسندر سولورث (40)، وأليكس باينا (50).



بهذا الفوز الثمين تقدم برشلونة في جدول ترتيب «الليغا» الى المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف جيرونا الثاني بفارق الاهداف، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، في حين تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.ومُني اشبيلية بخسارته الثالثة تواليا منذ مطلع الموسم الحالي بسقوطه على ارضه أمام جيرونا 1-2. وبقي اشبيلية بالتالي من دون رصيد قابعا في المركز الأخير، في حين ارتقى جيرونا الى المركز الثاني مؤقتا برصيد 7 نقاط متخلفا بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.



من جانبه، أبدى ​خوسيه لويس مينديليبار​ مدرب ​إشبيلية​ غضبه من تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بعد الهزيمة على أرضه أمام جيرونا، وقال: «في النهاية أعتقد أنه كانت لدينا خيارات، لكن الخصم كان أفضل منا، حيث تمكن من إنهاء هجماته بشكل افضل».



وفي مباريات أخرى، تعادل قادش مع ضيفه ألميريا 1-1، وتغلب غرناطة على نظيره ريال مايوركا 3-2، وكان ريال مدريد افتتح المرحلة بالفوز على سلتا فيغو 1-0 الجمعة.



وتختتم الجولة الثالثة اليوم بمباراتين، حيث يلتقي في الأولى خيتافي مع ألافيس، فيما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على نظيره رايو فاييكانو في المواجهة الثانية.