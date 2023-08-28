واصل بايرن ميونيخ بدايته الجيدة في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وفاز على ضيفه أوغسبورغ 3-1 في الجولة الثانية من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل آينتراخت فرانكفورت مع ماينز 1-1.



وأنهى بايرن ميونيخ الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرز احدهما فيليكس أودوخاي، لاعب أوغسبورغ بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32، وهاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.



وفي الشوط الثاني سجل هاري كين الهدف الثاني له في المباراة والثالث لبايرن ميونيخ في الدقيقة 60، قبل أن يسجل أوغسبورغ هدف حفظ ماء الوجه عن طريق ديون درينا في الدقيقة 86.



ورفع هاري كين رصيد أهدافه مع بايرن ميونيخ إلى ثلاثة أهداف، حيث سبق له تسجيل هدف في المباراة الأولى أمام فيردر بريمن.



ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى ست نقاط ليتقاسم الصدارة مع يونيون برلين، فيما توقف رصيد أوغسبورغ عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.



وسقط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل أمام مضيفه بوخوم 1-1، وعاد باير ليفركوزن بفوز كبير من عقر دار بوروسيا مونشنغلادباخ بعد ان تغلب عليه 3-0.



وحقق أونيون برلين فوزا ساحقا على حساب دارمشتات 4-1.



وفاز فرايبورغ على ضيفه فيردر بريمن 1-0، فيما خسر كولن مباراته الثانية وذلك على يد ضيفه فولفسبورغ 1-2، وتفوق هوفنهايم على هايدنهايم 3-2.