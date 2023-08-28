لا تزال الصورة «الجنائية» التي نشرها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لنفسه الخميس الماضي، تحطم الأرقام القياسية، كما أراد لها الملياردير الجمهوري. فقد كشف المتحدث باسم حملة الرئيس الأميركي السابق ستيفن تشونغ أمس الأول أن ترامب جمع نحو



7.5 ملايين دولار في غضون ثلاثة أيام، منذ ظهوره يوم الخميس لالتقاط صورته الجنائية «الماغشوت» في سجن مقاطعة فولتون، حيث وجهت له تهم الابتزاز والاحتيال لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في أتلانتا بولاية جورجيا. وأضاف تشونغ على منصة «إكس» أن ترامب جمع يوم الجمعة فقط 4.18 ملايين دولار، ما يجعله اليوم



الأعلى ربحا في حملته حتى الآن. وقال المتحدث إن ترامب جمع نحو 20 مليون دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي فترة تتزامن تقريبا مع اتهامه في قضايا اتحادية وعلى مستوى الولايات مرتبطة بمزاعمه الكاذبة بأن انتخابات عام 2020 سرقت منه. وكان اللافت أن ترامب تعمد أن ينشرها على منصة «إكس» رغم مقاطعته للتطبيق منذ عامين ونصف العام، واكتفائه بالنشر على منصته الخاصة «تروث سوشيال». ويرجع مساعدوه ذلك إلى سعيه لإيصالها لأكبر عدد ممكن من متابعيه، وتحقيق أكبر «بروباغندا» لحملته الانتخابية. كما كشف مساعدوه أن الرئيس الجمهوري الساعي لولاية ثانية في البيت الأبيض بانتخابات 2024، قد يعود إلى «إكس»، وفق ما نقل موقع أكسيوس. وقال أحد المساعدين: «سأترك الأمر للرئيس ترامب ليقرر كيف يريد استخدام حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي»، لكنه أردف: «ابقوا متابعين».