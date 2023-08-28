مريم بندق



أعلن مصدر أن ديوان الخدمة المدنية يكثف جهوده للحصول على كتب الاحتياج «الترشيح الجماعية» من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.



وقال: إن الديوان وضع خطة في ضوء توافر هذه الاحتياجات لترشيح ما لا يقل عن 5000 مواطن للتوظيف على دفعتين، على أن تكون الدفعة الأولى بعد شهر وتحديدا في أكتوبر، والثانية في ديسمبر أو يناير على أبعد تقدير، وذلك خصما من ميزانية السنة المالية الحالية 2023-2024.



في السياق ذاته، أكدت مصادر أن الديوان بدأ تنفيذ إجراءات الترشيح لتوظيف الأطباء والمساعدين الصحيين والفنيين فورا للعمل في وزارة الصحة دون الحاجة إلى المراجعات وطلب المستندات وانتظار التأشيرات عليها لتمريرها.



وأوضحت أن هذه الخطوة تم تنفيذها بعد تمكن القطاعات المختصة بالديوان من التعاون والتنسيق والاتفاق على تنفيذ ميكنة إجراءات ‏تسجيل خريجي المؤهلات الطبية والتخصصات الصحية المساعدة والتخصصات الفنية آليا.



هذا، وتم تسجيل هذه الفئات اعتبارا من أمس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: ‪Portal.csc.gov.kw‬ من خلال اتباع الخطوات الواردة في الفيديو المنشور المصاحب لبيان الديوان.



وبحسب بيان الديوان، طبقت هذه الآلية على خريجي جامعة الكويت وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقط، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات.

"الديوان" : تسجيل وترشيح خريجي المؤهلات الطبية من جامعة الكويت و"التطبيقي" آلياً لـ "الصحة" اعتباراً من اليوم

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أعلن ديوان الخدمة المدنية، عن تنفيذ ميكنة إجراءات تسجيل وترشيح خريجي المؤهلات الطبية آلياً لوزارة الصحة لخريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقط، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات.

وكانت "الأنباء" قد نشرت في 18 الجاري أن ديوان الخدمة المدنية أتم ميكنة إجراءات تسجيل وترشيح خريجي المؤهلات الطبية آليا إلى وزارة الصحة من خلال الموقع الإلكتروني للديوان، ونفذ التسجيل آليا اعتبارا من اليوم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني ⁦‪Portal.csc.gov.kw‬⁩



