ماستركارد تتعاون مع شركائها لتقديم خصومات رائعة للعملاء مع استعداد الطلاب للعودة إلى المدارس

مع انتهاء موسم الصيف واقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، تقدم ماستركارد، الشركة العملاقة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، للعائلات في الكويت باقة من العروض المميزة التي تلبي مختلف احتياجات الطلاب، بما في ذلك الأزياء المدرسية والأدوات التعليمية، والأزياء الرياضية من العلامات التجارية الشريكة.



وتتوفر الخصومات لحاملي بطاقات ماستركارد، التي تسعى باستمرار لخلق تجارب لا تقدر بثمن للجميع.



وتعاونت ماستركارد مع العديد من العلامات التجارية الرائدة لتوفير خصومات مميزة عبر مجموعة واسعة من المنتجات، حيث تهدف لتوفير مزيد من الخيارات للعائلات لتتمكن من التمتع بتجربة مريحة وأسعار معقولة، ومساعدتهم في تنظيم أمورهم خلال هذه الفترة المهمة من العام.



ويمكن للعائلات تحقيق وفورات كبيرة على المستلزمات المدرسية الأساسية والملابس العصرية، من علامات مثل ألدو وتومي هيلفغر، إلى جانب الخصومات من منصات مثل نمشي وفوغا كلوسيت وسنتر بوينت وأُناس.



من جهة أخرى، سيجد هواة الرياضة ما يحتاجون إليه من أزياء رياضية مميزة لممارسة أنشطتهم المفضلة خلال العام الدراسي المقبل، مع خصومات رائعة من علامات "صن أند ساندس" وشومارت و"دروب كيكس".



كما تتوفر العديد من العروض المميزة من المتاجر المتخصصة ببيع المستلزمات المدرسية، بما في ذلك "كامبلي" و"ستوري تل"، التي توفر للصغار كل ما يحتاجون إليه من دعم وموارد في رحلتهم التعليمية لهذا العام.



يمكن الحصول على هذه العروض المميزة لغاية 30 سبتمبر*، وهي متوفرة لحاملي بطاقات ماستركارد، ويمكن الحصول عليها كرموز خصم أو قسائم شرائية*، وتشمل في بعض الحالات المنتجات الخاضعة للتخفيضات.



للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة mea.mastercard.com.