وجه النائب مرزوق الحبيني، سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د. جاسم الاستاد، قال في مقدمته بعد، تم صدور القرار الإداري رقم (74) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة توثيق الدورة المستندية لتحرير القراءات (كود الاجبار)، يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:

1_ صورة من القرار الإداري رقم (74) لسنة 2022؟

2 - صورة من جميع الكتب والمراسلات الخاصة باللجنة؟

3 - هل قامت اللجنة المعنية بإعداد دراسة وتقديم تقرير حول عملها إذا كانت الإجابة الإيجاب تزويدي بالدراسة والتقرير وكافة البيانات المتعلقة بهذا الشأن؟

4 - هل تم اتخاذ إجراءات تتعلق بالتوصيات التي وردت بالتقرير وإذا لم يتم اتخاذ أي اجراء يرجى افادتي بالأسباب؟

5 - هل هناك رقابة على مدخلي المبالغ المالية الخاصة بالمستهلكين إذا كانت الاجابة الإيجاب فهل هذه الرقابة من داخل وزارة الكهرباء والماء ام خارجها؟ وما اساسها القانوني؟

6 - هل هناك مستخدمون لديهم صلاحية إلغاء مبالغ من النظام او إعادة مبالغ الى النظام؟

7 - هل تم اكتشاف حالات الغاء او إضافة مبالغ على المستهلكين مخالفة للحقيقة إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الإجراءات القانونية التي تمت حيال ذلك؟

8 - هل هناك أكثر من رقم مستخدم وسري لنفس الموظف في النظام الالي؟

9– كشف بأسماء جميع المستخدمين مع صلاحية كل منهم وصفته على حده في النظام الآلي للمستهلكين من تاريخ تشغيل النظام حتى تاريخ ورود السؤال؟