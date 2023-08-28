ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح يوم الإثنين يفيد باندلاع حريق في مخزن بمنطقة الشويخ الصناعية .

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت 4 فرق إطفاء إلى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في مخزن يحتوي على مواد بناء وأدوات كهربائية وعلى الفور تمت مكافحة الحريق والحد من انتشاره للمباني المجاورة وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات تذكر.



واهابت قوة الإطفاء بملاك ومستأجري المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية الالتزام بتطبيق شروط السلامة .