كشفت شركة تسلا عن تحول نموذجي في طريقة تصنيع السيارات، قائلة إن تحسينات التصنيع يمكن أن تؤدي إلى انخفاض بنسبة 50% في تكاليف الإنتاج وتمهد الطريق لـ «جيل جديد» من السيارات الكهربائية.



في عرض تقديمي مدته أربع ساعات بدأت «تسلا» بإلقاء نظرة على كيفية تحول الاقتصاد العالمي إلى الكهرباء من محركات الاحتراق وتوفير المال والموارد. وأوضحت «تسلا» كيف تخطط لتوسيع نطاق إنتاج سيارتها الكهربائية وتخزين البطاريات الثابتة لتسريع التحول العالمي.



وعلى الرغم من ذلك لم تتحدث «تسلا» بشأن توقيت وتصميم سيارة الجيل التالي، لكنها أوضحت كيفية تبسيط تصميم السيارة وتحسينات البطارية ومجموعة نقل الحركة، بالإضافة إلى تقنيات التصنيع الثورية، التي ستعطي نقلة نوعية في طريقة صنع السيارات.

هذا بالطبع ستكون له آثار كبيرة على صناعة السيارات القديمة بما في ذلك شركات صناعة السيارات الرائدة مثل تويوتا، وخصت تسلا السيارة الأكثر مبيعا لتلك الشركة «كورولا» لإظهار كيف أن طراز تسلا 3 يتفوق عليها بالفعل من حيث التكلفة لكل ميل، وكيف ستنمو هذه الفجوة مع انخفاض تكاليف الإنتاج.



وأشارت تسلا بشكل متكرر إلى نموذجها من «الجيل القادم» على الرغم من أنها رفضت إعطاء تفاصيل، مع تكلفة الإنتاج الحالية لكل سيارة التي تبلغ 39 ألف دولار فإن تخفيض تكلفة طراز الجيل التالي بنسبة 50% ستحصل السيارة على تكلفة أقل من 20 ألف دولار، سيمكن هذا من إنتاج نموذج بقيمة 25000 دولار مع الحفاظ على هامش إجمالي رائد في الصناعة بنسبة 20%.



تقول «تسلا» أيضا ان نموذج التصنيع الجديد الخاص بها سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 40% في بصمة التصنيع، ويرجع ذلك إلى مجموعة من تقنيات التصنيع الجديدة مثل مصبوبات (مسبوكات) تسلا أحادية الجسم التي تمكنها من صنع «الجسم الأبيض الأساسي» بثلاث مصبوبات ضخمة من قطعة واحدة لتحل محل ما يتطلب عادة مئات الأجزاء الفردية ويتم لحامها معا باستخدام جيش من الروبوتات. وتشير التقديرات إلى أن المسبوكات أحادية الجسم الجديدة التي تنتجها شركة تسلا باستخدام أكبر ماكينات الصب في العالم ستوفر 35% من مساحة المصنع مقارنة بالطرق التقليدية.



وتتصدر أسهم شركة تسلا سوق تداول الأسهم العالمية في مجال صناعة السيارات الكهربية، ويعتبر الهيكل التنظيمي لشركة تسلا ثوريا أيضا، حيث يعمل فرق التصميم والهندسة والتصنيع والأتمتة معا، في شركات السيارات القديمة يتم فصل جميع هذه الأقسام مما يخنق التواصل ويبطئ الابتكار. وقد أشاد المسؤولون التنفيذيون في تويوتا بنهج تسلا قائلين «إنها فلسفة تصنيع مختلفة تماما».



وأوضح نائب رئيس هندسة السيارات لدي تسلا «لارس مورافي» التحول الهائل في التفكير من الإنتاج الضخم التقليدي قائلا: «اخترع هنري فورد خط التجميع لأول مرة عام 1922. لقد مرت 100 عام وليس من الصعب حقا إجراء تغيير بعد 100عام».



وخلال العرض التقديمي، استخدم مورافي رسما متحركا رائعا لإظهار كيفية مقارنة إجراءات تجميع السيارات الجديدة في تسلا مع كيفية قيام صانعي السيارات التقليديين بتجميع السيارات منذ أيام Ford Model T.



يطلق عليها «العملية غير المعبأة» بدلا من البدء بجسم كامل باللون الأبيض وتركيب آلاف الأجزاء فيه وحولها، والطريقة الجديدة تبني بشكل أساسي على مجموعات فرعية للأمام والخلف والأرضية (بما في ذلك المقاعد) والألواح الجانبية، وقد أصبحت هذه العملية ممكنة بفضل المسبوكات الضخمة أحادية الجسم وحزم البطاريات الهيكلية البالغ عددها 4680، يتم تجميع المجموعات الفرعية معا ويتم رفع حزمة البطارية الهيكلية بما في ذلك المقاعد من أسفل إلى موضعها.



هذا مجرد واحد من العديد من الاختراقات التكنولوجية الضخمة التي تم تقديمها خلال الحدث، كل ذلك بهدف تحقيق مهمة تسلا لتسريع انتقال العالم إلى التكنولوجيا النظيفة، لم يوضح العرض التقديمي إستراتيجية تسلا فحسب، بل قدم أيضا أرقاما ثابتة حول كيفية تطوير العالم ونشر التكنولوجيا لإزالة الكربون تماما من مجتمعنا.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا «إيلون ماسك»: ما نحاول أن ننقله هو رسالة أمل وتفاؤل مبني على فيزياء فعلية وحسابات حقيقية، ويمكن للعالم أن ينتقل إلى اقتصاد الطاقة المتجددة وسيتحول بالفعل إلى اقتصاد الطاقة المتجددة.



ما الجديد في سيارة تسلا الكهربائية من الجيل التالي؟

1.40% انخفاض البصمة الإنتاجية

سيخرج الجيل التالي من السيارات الكهربائية من تسلا من مصانع الشركة للجيل القادم من السيارات الكهربائية، ستتمكن تسلا من الاستفادة من المساحة بكفاءة، وبالتالي ستحتاج إلى مساحة أقل بنسبة 40% لإنتاج السيارات بنفس الوتيرة السابقة.

2.50% تخفيض في تكلفة البضائع المبيعة

من حيث تكلفة البضائع المبيعة لكل سيارة ستكون المكاسب أكبر بنسبة 50%، تكلفة البضائع المبيعة لكل وحدة هي التكلفة المتكبدة لإنتاج وحدة واحدة من المنتج، وهي تشمل جميع التكاليف المباشرة التي ينطوي عليها التصنيع مثل تكلفة المواد الخام والعمالة ومصاريف التصنيع العامة.

3.صفر معادن نادرة

أعلن مهندسو تسلا أيضا أنهم سيستخدمون التكنولوجيا الخاصة لصنع محرك مغناطيسي دائم لكن بدون معادن نادرة في الجيل الجديد من السيارات الكهربائية، عادة ما تكون المحركات الحثية للتيار المتردد متاحة بشكل شائع بدون أي معادن أرضية نادرة. يذكر أن «تسلا» تحولت إلى محرك المغناطيس الدائم الأكثر كفاءة في سيارات الجيل الثاني (الطراز 3 والطراز Y).

لقد وجدوا الآن طريقة لصنع محركات مغناطيسية دائمة بدون أي معادن أرضية نادرة، هذا سيجعل من السهل عليهم الحصول على المواد الخام لمحركاتهم من الجيل التالي بينما يتدافع بقية صانعي السيارات للحصول على معادن نادرة، ستساعدهم جهودهم الهندسية أيضا على توفير 1000 دولار لكل وحدة في تكاليف التصنيع.

4.100% وحدات تحكم داخلية

باستخدام وحدات التحكم الداخلية تمكن مهندسو «تسلا» من تقليل عدد الرقائق المطلوبة في السيارة، عدد الرقائق ليس لها تأثير مباشر على التكلفة الإجمالية فحسب بل إنها أرخص من السيليكون العادي لمهام مماثلة، فقط الجيل القادم من السيارات الكهربائية من تسلا سيستخدم رقائق داخلية بنسبة 100%.

5.التبديل إلى هندسة 48V

لم يؤد الانتقال من بطاريات الرصاص الحمضية في الطرازين S وX إلى حزم الليثيوم الخاصة بالكهرباء منخفضة الجهد إلى توفير الوزن فحسب، بل قلل أيضا من الحاجة إلى الاستبدال، الآن سيؤدي الانتقال إلى بنية 48 فولت في السيارة من الجيل التالي إلى تحقيق كفاءة كهربائية بنسبة 16% في التدفق الحالي مع الحفاظ على الوزن وتكاليف الصيانة مماثلة لبطارية الليثيوم بجهد 12 فولت.

6.عملية التجميع الجديدة

التغيير الأكبر يأتي في طريقة تجميعها، فعادة يتم تثبيت السقف والأرضية ولوحة القيادة ومسامير صندوق الأمتعة على الإطار ثم يدخل كل شيء آخر، فيما تتضمن العملية الجديدة ربط الألواح بالباب بشكل منفصل وربط التجميع النهائي بالإطار، وينطبق الشيء نفسه على المقاعد الأرضية ولوحة القيادة وصندوق الأمتعة والمقاعد الخلفية، تقلل هذه العملية بشكل كبير من المساحة المطلوبة لصنع السيارة ولا تعيق التجميع وطرح الأجزاء الأخرى إذا تطلب أحد المكونات بعض التثبيت.



ونظرا لعدم وجود سقف على السيارة يعيق تجميع المقاعد والإلكترونيات وما إلى ذلك، فإنه يؤدي أيضا إلى تسريع عملية التجميع، كما أنه يفتح مساحة للأتمتة بمساعدة الروبوتات حيث يمكن لأذرع الروبوت أن تتحرك بحرية أكبر لتوصيل الأجزاء باللوحات.

تسلا تخطط لمصنع في المكسيك

يمكن أن يكون بناء مصنع لتسلا في المكسيك هو المفتاح لسيارة تسلا البالغة 25 ألف دولار، حتى من دون الكشف عن النموذج الميسور التكلفة فإن أحد خبراء التصنيع مقتنع بأن شركة تسلا لديها القطع اللازمة لإنتاجها، قال «إيلون ماسك» إنه سيتم الكشف عن سيارة تسلا ذات الأسعار المعقولة «في وقت لاحق».

ستكون خطة «إيلون ماسك» لبناء مصنع آخر في المكسيك أساسية في محاولة تسلا لتزويد الجماهير بسيارة بقيمة 25000 دولار، وفقا لخبراء تصنيع السيارات. وقد شاركت تسلا خططا لبناء مصنع جديد في المكسيك من شأنه أن يكمل عملية التجميع، وذلك في يوم المستثمر للشركة التي عقد في وقت سابق.



يقول أحد خبراء الصناعة أن المصنع المكسيكي سيكون خطوة عبقرية، لقد تم إجراء دراسات على بعض الأماكن (وفي بعض الحالات)، وتم اكتشاف أن المكسيك أرخص من الصين، وأضاف ان مصنع التجميع في المكسيك سيكون الأرخص، حيث يتقاضى العمال عادة أقل من أجورهم في الولايات المتحدة، كما أنه الأكثر منطقية لتحقيق سعر سيارة 25000 دولار من تسلا، وهو شيء لطالما كان هدف ماسك.

هذا وقد عززت العديد من شركات السيارات السيارات وجودها التصنيعي في المكسيك خلال العقدين الماضيين سعيا وراء انخفاض تكاليف العمالة، فضلا عن مزايا اتفاقيات التجارة الحرة في أميركا الشمالية وتكاليف الشحن المنخفضة مقارنة بعمليات التصنيع الخارجية، وقد تم بناء بعض السيارات الأكثر ربحية في الصناعة في المكسيك بما في ذلك بعض شاحنات البيك أب من جنرال موتورز وشاحنات البيك أب الثقيلة رام.



وأثار ماسك لأول مرة فكرة شراء سيارة تسلا تقل عن 30 ألف دولار في عام 2020، وفي ذلك الوقت قال إن السعر الميسور يمكن تحقيقه من خلال خفض تكلفة تصنيع البطاريات والخلايا بنسبة 50%، من المفترض أن تخرج هذه السيارة هذا العام إذا كانت الشركة تسير على الطريق الصحيح مع تلك الخطط الأصلية، وبناء على هذه التصريحات توقع المستثمرون رؤية معاينة لهذه السيارة الجديدة ذات الأسعار المعقولة في يوم المستثمر للشركة في 1 مارس، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل عندما شارك المسؤولون التنفيذيون جهود توفير تكاليف التصنيع لكنهم فشلوا في الكشف عن النموذج الجديد الذي سيستفيد من هذه التغييرات.

إيلون ماسك يهدف لبيع أكثر من 20 مليون سيارة بنهاية العقد

شارك المصمم الرئيسي لشركة تسلا ونائب رئيس هندسة السيارات في سلسلة من تغييرات التصنيع الموفرة للتكلفة التي يخزنها صانع السيارات الكهربائية للعام المقبل في يوم مستثمر الشركة مارس الماضي.



وتتضمن هذه الخطط إعادة التفكير في خط التجميع بطريقة تسمح لمزيد من الأشخاص والروبوتات بالعمل على سيارة في نفس الوقت وتقليل مساحة المصنع بأكثر من 40%، بشكل عام، تستهدف تسلا تخفيضا بنسبة 50% في تكاليف التصنيع.



كل هذا جزء من خطة إيلون ماسك لبيع أكثر من 20 مليون سيارة بحلول نهاية العقد، وهو هدف قال البعض إنه مرتفع للغاية ويتوقف على التغييرات الرئيسية في تكنولوجيا البطاريات. لكن نائب رئيس هندسة السيارات لدى الشركة قال إنه غير مستعد للمراهنة ضد ماسك حتى الآن، وقال: «في كل مرة يفتح أحدهم فمه ويقول لا يمكن أن يحدث ذلك، يظهر إيلون ليثبت أنهم على خطأ».