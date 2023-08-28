جددت سفارتنا لدى جمهورية مصر العربية دعوتها المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى مصر إلى ضرورة الإفصاح عن أية مبالغ مالية تتجاوز 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى عند الوصول إلى المنافذ المصرية ومغادرتها.

وقالت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الإفصاح يتم من خلال الإقرار المعد من قبل الجمارك المصرية لهذا الغرض، موضحة أنه بالنسبة للنقد المصري فيسمح بمبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه مصري.

وشددت السفارة على ضرورة اتباع القوانين المصرية بهذا الخصوص حتى لا تتم مصادرة تلك الأموال والتعرض للمساءلة القانونية.