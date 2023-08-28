عبدالكريم العبدالله



وقعت الجمعية الكويتية لجراحي التجميل (KSPS) والرابطة البريطانية لجراحي التجميل والترميم (BAPRAS) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتقديم دعم معزز لجراحي التجميل في البلاد.



وأكد رئيس الجمعية الكويتية لجراحي التجميل د.هشام بورزق إن هذه الاتفاقية تدل على حقبة جديدة من التعاون بين المنظمتين، لافتا إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية ستعمل الجمعيتان معا لتعزيز التطوير المهني والبحث وفرص التدريب في مجال الجراحة التجميلية.



وأعرب بورزق عن حماسه لهذا التعاون الجديد، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم تمثل معلما مهما للجمعية الكويتية لجراحي التجميل.



وأضاف أنه من خلال التعاون مع الجمعية البريطانية لجراحي التجميل والترميم «نهدف إلى رفع معايير جراحة التجميل في الكويت وتزويد أعضائها بدعم لا يقدر بثمن وفرص لتبادل المعرفة».



وذكر أن هذه الشراكة لن تفيد أعضاءنا فحسب، بل ستحسن أيضا نتائج المرضى ومعايير السلامة في الكويت، لافتا إلى أنه من خلال الاستفادة من خبرة الرابطة البريطانية لجراحي التجميل والترميم ومشاركة أفضل الممارسات، يمكننا التأكد من أن جراحي التجميل لدينا مجهزون بأحدث المعارف والمهارات لتقديم رعاية استثنائية.



من جانبه، أكد الأمين العام للشؤون الدولية في الجمعية الكويتية لجراحي التجميل د.خالد الطراح أن الاتفاقية تعزز التعاون بين الجمعيتين، كما أنها تعزز قدراتنا المهنية وتبادل أفضل الممارسات وتحسين رعاية المرضى في الكويت.



وذكر أنه من خلال تعزيز التعاون بين مجتمعينا يمكننا المساهمة بشكل جماعي في تقدم جراحة التجميل في بلدنا.



وقال الطراح إن الاتفاقية ستسهم في التطوير المهني المستمر لأعضاء الجمعية الكويتية لجراحي التجميل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تعزز الاتفاقية السمعة العامة لقطاع جراحة التجميل في البلاد، وتجذب الاعتراف الدولي وتؤسس الكويت كمركز للتميز في هذا المجال.



وأشار إلى أن هذا التعاون سيعزز الروابط بين جمعيتينا ويعزز تبادل الخبرات، كما أن الاتفاقية تعد بمثابة شهادة على التزام كلا المجتمعين بتعزيز مجال جراحة التجميل وتعزيز التعاون العالمي.