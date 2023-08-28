انطلقت فعاليات ورشة العمل والحلقة النقاشية التي ينظمها قطاع الصحة العامة تحت عنوان «آليات تطوير مركز للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومراجعة الأولويات والثغرات» بحضور ورعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، وبمشاركة الرئيس التنفيذي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها د.باسي بنتينن، ورئيس الاتحاد الدولي لمؤسسات الصحة العامة الوطنية، والرئيس السابق لوكالة الصحة العامة في إنجلترا د.دنكتن سيلبي.



هذا وتناقش الورشة عددا من الموضوعات من أبرزها بحث وتقييم إنشاء مركز وطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومناقشة تجارب الدول التي في طور إنشاء مراكز وطنية مماثلة، كما تتناول الورشة أيضا دراسة أهم الفجوات والفرص لتعزيز قدرات التأهب والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، وتعزيز تنسيق جهود قطاع الصحة العامة مع قطاعات الدولة المختلفة ذات الصلة، إلى جانب دارسة الفرص المتاحة لتعزيز قدرات إدارات وأقسام الصحة العامة، وأهم التحديات التي تواجهها.



من جانبه، أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أن هذه الورشة تأتي في وقت يعمل فيه العالم على مواجهة التحديات المختلفة التي تظهر كل يوم، مثل الارتفاع في مقاومة المضادات الحيوية، والأمراض المعدية، والڤيروسات الناشئة وغيرها من التحديات المعاصرة للصحة العامة.



وأضاف أنه على ضوء هذه التحديات أصبح من الضروري بحث وتقييم مدى أهمية إنشاء مركز وطني مخصص للتأهب والاستعداد والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، مع التركيز في الوقت ذاته على سياسيات ومعلومات الصحة العامة، وبين أن هذه الورشة والحلقة النقاشية تأتي استكمالا لجهود سابقة في وزارة الصحة، عملت على تقييم حالة الصحة العامة في الدولة، وتضمنت ترتيب استشارات مع منظمة الصحة العالمية وتشكيل لجنة وزارية ضمت عدد من المختصين، إضافة إلى تنسيق مشترك مع المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهدفت جميع تلك الجهود إلى استكشاف وتقييم إنشاء مركز وطني للوقاية ومكافحة الأمراض، واستعراض الفرص والأولويات والفجوات في مجال الصحة العامة، من أجل الوصول إلى نظام أمثل وأكثر فعالية، دون أي تعارض في الاختصاصات.



كما أعرب الوزير عن ترحيبه بالاستشاريين الزائرين المشاركين في الورشة، ومساهمتهم في تقييم وضعنا الحالي لتحديد الأولويات والفجوات للاسترشاد بتوصياتهم المستندة إلى خبرتهم الواسعة في الأنظمة الصحية ومؤسسات الصحة العامة المختلفة حول العالم، وهو ما سيثري الحوار ويضيف عمقا ووضوحا للمسار الذي نقوم بتشكيله معا، لاسيما أن الهدف من الورشة والحلقة النقاشية لا يقتصر على جمع الأفكار فحسب، ولكن تشكيل نهج تعاوني موحد، يأخذ بعين الاعتبار نقاط قوتنا الحالية، ويستهدف معالجة الفجوات، ومواجهة التحديات، معربا عن تطلعه أن تساهم مشاركتهم بتمهيد الطريق نحو مركز وطني فاعل، ونظام قوي يمكنه التكيف مع مشهد الصحة العامة المتغير باستمرار، بما يضمن سلامة ورفاه مواطنينا.