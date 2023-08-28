

بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري انه بناء على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود تم توجيه جميع الوحدات التنظيمية في الوزارة بالتعاون مع جميع موظفي الأجهزة الرقابية بالوزارة (جهاز المراقبين الماليين ـ ديوان المحاسبة ـ مراقبي شؤون التوظيف ـ إدارة الرقابة والتدقيق) وتسهيل مهام أعمالهم وتذليل كل العقبات التي تواجههم بتقديم المستندات والبيانات التي تساعدهم في تنفيذ المهام المنوطة بهم في إطار القانون.



وأكد المطيري ان ذلك لمصلحة العمل وتفعيلا للدور الرقابي لهذه الأجهزة درءا للمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة ذلك.