بحفظ الله ورعايته، وصل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه، إلى المملكة المتحدة الصديقة، وذلك تلبية للدعوة الموجهة الى سموه من قبل ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لزيارة المملكة المتحدة الصديقة، وتفضل سموه ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 70 على تأسيسه.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار الممثل الخاص لوزارة الخارجية البريطانية السفير ديڤيد ماكليود، وسفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر العوضي، والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، وسفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس، والملحق العسكري للمملكة المتحدة لدى الكويت بول مولفيني، وأعضاء سفارتنا ورؤساء المكاتب الملحقة والفنية المعتمدة في العاصمة البريطانية لندن.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.