القاهرة - ناهد إمام



أكد رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة والمشرف على مدينة ملوي الجديدة م.خالد نايف عبدالعزيز أنه تم طرح أعمال تنفيذ شبكة مرافق (مياه، صرف صحي، ري، طرق)، لمنطقة سكن كل المصريين لعدد سبع عمارات ومنطقة خدمات المرحلة العاجلة بمدينة ملوي الجديدة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وقال رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة م.أيمن رشاد - في بيان امس - «إنه تم طرح تشغيل وصيانة وتأمين شبكات (مياه، صرف صحي، ري)، بالحي السكني الأول ومنطقة النوادي ومنطقة الخدمات الإقليمية والحي السكني الثاني ومنطقة 4 والمنطقة السياحية والترفيهية بالمدينة، وذلك بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



من جهته، قال رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة م.محمد عبدالله «إنه تم طرح أعمال تنفيذ عملية تجهيز وحدة إطفاء لخدمة سكان المدينة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال».