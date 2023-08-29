القاهرة - ناهد إمام



قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية د.فايز الضباعني إن إجمالي الإيصالات المرسلة على منظومة الإيصال الإلكتروني بلغ حتى الآن ما يقرب من 179 مليون إيصال.



وأكد الضباعني، في بيان امس، بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة أن المرحلة الرابعة (المرحلة الثانية الفرعية) للمنظومة بدأ تطبيقها في 15 يوليو الماضي.



وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني هي امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاحقا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.



وأشار إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، حيث تم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الإيصال الإلكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم، مطالبا الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، ضرورة الالتزام بالانضمام للمنظومة.



وأوضح أنه يمكن الاطلاع على قرارات الإلزام بالمنظومة، وكذلك الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالمنظومة من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) من خلال الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services.



وأضاف الضباعني أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.



وقال إنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة (المرحلة الأولى الفرعية، والثانية الفرعية)، من منظومة الإيصال الإلكتروني، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم 289 لسنة 2022، والقرار رقم 345 لسنة 2022، والقرار رقم 588 لسنة 2022، والقرار رقم 168 لسنة 2023، والقرار رقم 396 لسنة 2023، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (484) لسنة 2022، إرسال استفساراتهم على الايميل التالي



[email protected]، مضيفا أنه يمكنهم كذلك التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كل الاستفسارات على الخط الساخن 16395.