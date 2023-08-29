هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية والتأكد من وجود رصيد مطمئن منها، وكذا العمل على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة، وذلك في ظل استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيراتها المختلفة.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده د.مصطفى مدبولي، امس، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين.



واستعرض وزير التموين موقف أرصدة عدد من السلع الأساسية، قائلا: «لدينا مخزون من القمح يكفي بين 4 و6 أشهر، وهذا يعد رصيدا جيدا جدا، حيث تم لأول مرة شراء 125 ألف طن زيت عباد وصويا، وبالتالي لدينا حاليا احتياطي متوافر من زيت الطعام يصل لنحو 6 أشهر من زيت التموين، هذا بخلاف المتواجد من الزيت في الأسواق».



وأضاف: أن «الرصيد الحالي من سكر التموين يكفي حتى بداية الموسم في شهر فبراير، كما تتوافر كميات من الأرز في منافذ التموين لتغطية الاحتياجات، خاصة مع اقتراب موعد الحصاد للموسم الجديد، الذي يعد موسما مبشرا».



وفيما يتعلق باللحوم، أوضح وزير التموين أن لدينا رصيدا متوافرا في منافذ التموين بأسعار مناسبة من اللحوم الهندية والبرازيلية والسودانية، كما يتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم من جيبوتي، منوها بأنه سيتم زيادة ضخ كميات من السلع المختلفة في منافذ التموين المتنوعة بأسعار مناسبة، حتى يسهم هذا الإجراء في إحداث التوازن المطلوب.



وأكد المضي في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى خطوة مهمة في هذا الإطار، حيث تم أمس وضع حجر أساس إنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر بالمرحلة الأولى للمشروع بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين ضمن خطة تستهدف إنشاء 7 مخازن استراتيجية تباعا على مستوى الجمهورية، ويتم اختيار مواقعها بمحافظات قريبة من موانئ السلع المستوردة، وأيضا في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية.



وتطرق وزير التموين إلى الترتيبات الخاصة بافتتاح معرض «أهلا مدارس» الرئيسي لهذا العام، مبينا أنه يتم الإعداد لمشاركة كبرى الشركات المنتجة بهدف توفير المستلزمات المدرسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة مع التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإقامة فروع للمعرض بالمحافظات المختلفة.