أثار قرار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بإقالة اللواء حسن موسى رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك حالة من اللغط والجدل داخل أوساط محبي ورموز القلعة البيضاء، فيما صدر قرار وزاري جديد بتعيين د.عماد البناني الرئيس الأسبق للمجلس القومي للرياضة كرئيس للجنة لتسيير الأعمال مع الإبقاء على أحمد فؤاد مديرا ماليا وأيمن أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.



هذا، وكشف موسى عن أسباب إقالته بقوله: «رحلت بسبب اتخاذي قرارا بفصل 10 من كبار الموظفين التابعين للمجلس السابق برئاسة مرتضى منصور لوجود العديد من المخالفات، لكن د.أشرف صبحي لم يكن مع هذا القرار». وأضاف: «لقد وصلنا الى اتفاق مع أحمد فتوح وأحمد مصطفى زيزو من أجل التجديد لكن حاليا لا أعلم ماذا سيحدث مع الثنائي».



من جانبه، عقد المدير التنفيذي الجديد جلسة مع العاملين الذين تم فصلهم تمهيدا لعودتهم إلى العمل من جديد، كما كشف عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي في 4 سبتمبر المقبل، فيما ستقام الجمعية العمومية التي ستتضمن بند انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك في 20 أكتوبر.



من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اكتمال عقد الفرق المشاركة في دور الـ 32 لدوري الأبطال والكونفدرالية، إذ سيلعب الأهلي مع سان جورج الإثيوبي، وبيراميدز ضد الجيش الرواندي في دوري الأبطال، فيما يواجه الزمالك وفيوتشر فريقي آرتا سولار الجيبوتي وسينيجدا التنزانى على الترتيب في الكونفدرالية.



كما تحدد أيضا السبت المقبل 2 سبتمبر موعدا لقرعة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى، مع العلم أن البطولة ستلعب بنظام خروج المغلوب حتى الدور ربع النهائي، وبعد ذلك تتحكم القرعة في تحديد باقي المواجهات التي ستقام بنظام الذهاب والإياب حتى النهائي ليصل عدد المباريات الإجمالية إلى 14 مباراة.