بيروت ـ ناجي شربل



احتفظ النجمة بصدارة الترتيب العام للدوري اللبناني الـ 64 لكرة القدم بفوزه على الوصيف السابق البرج 3-1 في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس (شمال لبنان) في ختام المرحلة الرابعة، وذلك قبل توقف المسابقة حتى 22 سبتمبر المقبل إفساحا في المجال أمام تحضيرات المنتخب الوطني الذي يشارك في التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة للمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.



وافتتح ديديان كامارا التسجيل للبرج في الدقيقة 30 بكرة لعبها استعراضية من فوق الحارس علي السبع من داخل المنطقة بقليل وسقطت في شباكه اثر تمريره طويلة عالية من بعيد من محمد الحسيني، وعادل الأوكراني ديما للنجمة في الدقيقة 35 بكرة أرضية إلى داخل المرمى حضرها لنفسه من داخل المنطقة اثر تمريرة متقنة من البرتغالي جوزيه ايمبالو، بعد لعبة من محمود سبليني واستهلها قبله خليل بدر في مركز الجناح الايسر.



ثم منح خليل بدر التقدم للنجمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 44 بكرة أرضية إلى يمين الحارس علي حلال، اثر «خد وهات» طويلة مع ايمبالو وجد نفسه داخل المنطقة منفردا بالحارس بعد انطلاقته السريعة، وسجل ماهر صبرا هدف التعزيز الثالثة للنجمة في الدقيقة 54 بكرة رأسية متطاولا لضربة ركنية نفذها محمود كوراني من اليمين، فارتطمت الكرة بالقائم الأيمن لمرمى الحارس حلال ثم بقدمه وارتدت إلى داخل الشباك.



وهذا الفوز الرابع تواليا للنجمة لينال العلامة الكاملة 12 نقطة، والتعثر الأول للبرج الذي تراجع إلى المركز الرابع، واستقر رصيده عند 7 نقاط من فوزين في المرحلتين الأولي والثانية وتعادل في الثالثة.



وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، قلب الراسينغ بيروت تأخره بهدفين نظيفين أمام الشباب الغازية إلى فوز 3-2. سجل للغازية حسن ملاح وكريس كالفينا واتا في الدقيقتين 9 و25، وللراسينغ يان مونومبو وحسين حيدر وحسين خليفة في الدقائق 30 و37 و83، وهذا الفوز الثاني للراسينغ ليرفع رصيده الى 7 نقاط (فوزان وتعادل وخسارة افتتاحا بخماسية امام العهد)، والتعثر الثالث للشباب الغازية الذي استقر رصيده عند نقطة واحدة (تعادل مع طرابلس الرياضي).



وعلى ملعب الإمام السيد موسى الصدر في بلدة أنصار الجنوبية، تعادل التضامن صور والاهلي النبطية 1-1، حيث سجل للأهلي النبطية حيدر عواضة (24) وعادل للتضامن عباس شرقاوي (40)، ورفع التضامن رصيده الى 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين، والأهلي النبطية إلى 3 نقاط من ثلاثة تعادلات وخسارة أمام العهد.