

الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف حسن الكواري مدير إدارة التسويق والاتصال لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين، عن أن اللجنة المنظمة للبطولة ستعلن قريبا عن خطة بيع تذاكر كأس آسيا وآلية طرحها، بالتوازي مع الاتفاق الرسمي مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وقال الكواري: «سيتم الإعلان عن موعد إطلاق طرح التذاكر وطريقة آلية البيع بشكل تفصيلي خلال الفترة المقبلة، وستكون خطة طرح التذاكر مشابهة إلى حد كبير للخطة التي اعتمدت في مونديال قطر 2022، والتي تتضمن التزامات تجاه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكل الشركاء والتنسيق مع المنتخبات الـ 24 المشاركة والاتحادات الوطنية، حيث ستتم مراعاة كل هذه المعطيات بعين الاعتبار».



وتابع: أن بطاقة «هيا» لها إجراءات وشروط خاصة، وتعد المنفذ الأسهل لدولة قطر بالنسبة للمقيمين أو المتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم الإعلان عن هذه التفاصيل وإمكانية ربطها مع تذاكر البطولة في وقت لاحق من قبل الجهات المعنية.



وبين أن الدوري القطري سيتوقف 6 أسابيع يبدأ نهاية شهر ديسمبر وحتى منتصف فبراير المقبلين، بسبب استضافة كأس آسيا.



تعادلان في دوري قطر



هذا، وسيطر التعادل الإيجابي على مواجهتي ختام الجولة الثانية من الدوري القطري، حيث خطف الوكرة نقطة التعادل من الشمال بنتيجة 2-2، وبذلك رفع الوكرة رصيده إلى 4 نقاط، ووصل رصيد الشمال نقطتين.



وفي مباراة ثانية، حصد العربي نقطة ثمينة بتعادله أمام أم صلال 1-1 بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الجزائري وسيم قداري بسبب تدخله العنيف على لاعب أم صلال خالد عبدالرؤوف بعد مرور 10 دقائق فقط، وبذلك وصل رصيد العربي إلى نقطتين، بينما نال أم صلال أول نقطة في المسابقة.



صفقات سوبر



وفي شأن آخر، اقترب ناديا الدحيل والعربي من حسم صفقتين من العيار الثقيل، لتدعيم صفوفهما خلال الميركاتو الصيفي، إذ يسعى الدحيل إلى التعاقد مع المحترف البرازيلي لنادي أستون فيلا فيليبي كوتينيو، فيما يتطلع العربي إلى حسم مصير صفقة المحترف الإيطالي في صفوف باريس سان جرمان ماركو فيراتي، لمزاملة زميله السابق عبده ديالو بعد التعاقد معه قادما من عاصمة النور هذا الصيف.



في المقابل، تعاقد الغرافة مع البرازيلي ليانكو فوجنوفيتش (26 عاما)، لينضم إلى قائمة محترفي الفريق وهم: التونسي فرجاني ساسي، والإيفواري يوهان بولي، والمدافع الشاب السنغالي سيدو سانو، بالإضافة إلى استمرار الثنائي الجزائري من الموسم الماضي ياسين براهيمي وفريد بولاية.