

انتقل الظهير الأيسر كيران تيرني من أرسنال إلى ريال سوسيداد على سبيل الإعارة لموسم واحد، بعدما أعلن الناديان إتمام الصفقة.



وانضم اللاعب الأسكتلندي، البالغ عمره 26 عاما، إلى أرسنال قادما من سيلتيك في 2019 وخاض أكثر من 120 مباراة مع النادي اللندني.



وشارك تيرني في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لكنه دخل التشكيلة الأساسية 6 مرات فقط خلال موسم أنهاه أرسنال في المركز الثاني خلف مان سيتي البطل.



وشارك تيرني كبديل في مباراة درع المجتمع، حيث فاز أرسنال على سيتي، لكنه خرج من تشكيلة الفريق في 3 مباريات بالدوري خلال الموسم الجاري.



ولدى سوسييداد 3 نقاط من ثلاث مباريات في الدوري الإسباني، وسيستضيف غرناطة السبت المقبل.