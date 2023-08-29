انتهت أعمال إعادة تأهيل ساحة السبع بحرات احدى أهم الساحات ذات الرمزية في العاصمة دمشق بتمويل المجتمع الأهلي وإشراف المحافظة، وفق وسائل اعلام سورية.



وتداولت مواقع وصفحات سورية صورا للساحة بحلتها الجديدة، حيث يتوسطها مجسم لكرة ضخمة، ذهبية اللون، وتحيط بها 7 بحرات ونوافير مائية.



وكما كان الأمر عند إعلان اعادة تأهيل الساعة نهاية العام الماضي، أثار شكلها الجديد المزيد من الجدل، بين مؤيد لوجوب التطوير ومواكبة العصر وهم الفئة الأقل بحسب التعليقات على مواقع التواصل، وبين معارض نظرا للأزمة الاقتصادية والغلاء الفاحش الذي يعاني منه السوريون، ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى ان كثير من السوريين لا يجدون ما يكفيهم من ضروريات ليكملوا حتى نهاية الشهر مع انهيار الليرة وما يستتبعه من تآكل القدرة الشرائية لمعظم السوريين الذين لا تكفيهم رواتبهم أكثر من يومين، حتى بعد زيادة الأجور الأخيرة التي التهمها رفع أسعار المحروقات.



واكتفى متابع لإحدى الصفحات يدعى كميت بالتعبير عما رآه بكلمة «جوعان».



بينما اعتبرت نهلة أن الأمر عبارة عن تلميحات «تطفيش»، متسائلة إن كانت هذه كبسولة الزمن المقصود بها العودة بالزمن 6000 سنة حسب قولها.



وتخيلت راما أنها عبارة عن «كرة المستقبل»، وبارك حافظ ونديم بالجهود المبذولة، وعظمة مثل هذا الإنجاز في الوقت الحالي.



وذهب فريق ثالث إلى السخرية من الشكل الجديد الذي لم تحظ بإعجاب كبير ولم يلق تصميم المجسم الذي يتوسطها استحسان كثيرين، إذ سخر البعض من شكل الكرة الذي يتوسط الساحة الذي أوحى للبعض بـ «البطيخ»، وكتب جمال ساخرا من شكلها «ألف الحمد لله يا ربي جعلتني أرى من جديد ساحة السبع بحرات على شكل بطيخة مشكلة. بحديد مشربك شربكة. فن رائع ينتمي إلى ما بعد بعد التكعيبية. سأسميها ساحة البطيخة الذهبية».



كما أثنى علي على جهود «المجتمع المحلي»، متمنيا أن يقوم المجتمع بإنارة شارع أو حي بالطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن من يبحث عن تقديم خدمات للبلد سيجد الكثير ليقوم به وفق حديثه.



وكان مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر دكاك قد ذكر في ديسمبر من العام الماضي أن أعمال تأهيل ساحة السبع بحرات ستتم بتمويل من المجتمع الأهلي. وسيقتصر دور المحافظة على الإشراف، مبينا أن أعمال تأهيل الساحة ستحولها إلى شكل أكثر جمالية بمنظور حضاري حديث وفق ما نقلت عنه صحيفة الثورة الرسمية.