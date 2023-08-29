مواد غذائية تساعد على التغلب على الإجهاد



ينصح بتناول الثمار والفواكه والخضراوات الورقية للتغلب على الإجهاد وهناك منتجات يساعد تناولها على تحمل العبء النفسي والعاطفي حيث تمنع التغذية السليمة استنزاف الجسم في المواقف العصيبة.



هذه الأطعمة غنية بالماغنيسيوم والزنك، كما أنها تحتوي على أحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية المتعددة غير المشبعة، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على حمض الفوليك المهم. وجميع الأطعمة المحتوية على هذه المواد يمكن أن تساعد الإنسان ليس فقط على تحمل العبء النفسي والعاطفي الزائد، بل وأيضا على الاستعداد للاختبارات القادمة، لذلك ينصح بتناول الثمار والفواكه والخضراوات الورقية مثل الفراولة والبرتقال واليوسفي والغريب فروت والأفوكادو والسبانخ باعتبارها مصدرا مهما للماغنيسيوم.



كما يجب أن تشكل هذه الأطعمة نحو ربع النظام الغذائي للشخص من أجل تحقيق تأثيرها المضاد للإجهاد. كما يمكن دعم الجسم بتناول بيض السمان (الفري) والمكسرات والأسماك الدهنية. و«الأسماك الدهنية مثل الرنجة والماكريل غنية بأحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية غير المشبعة، وهذه الأسماك وغيرها لها تأثير مضاد للإجهاد. أما المكسرات والبذور فتساعد على تخفيف الضغط المتزايد على الدماغ والإجهاد».



كما تساعد هذه الأطعمة على تحمل التوتر النفسي والعاطفي، ولكن إذا كانت هذه حالة مستمرة فيجب استشارة الطبيب المختص وعدم الاعتماد على الأطعمة فقط.



المصدر: «نوفوستي»