مفرح الشمري



وسط حضور من الأهل والأقارب والأصدقاء وزملاء دربه في المجال الفني، ووري جثمان الشاعر الغنائي الراحل يوسف ناصر «بومحمد» في مقبرة الصليبخات حيث وافته المنية أول من أمس عن عمر ناهز الـ 80 عاما بعد مسيرة عطاء كبيرة في الأغنية الكويتية، حيث كان ممن ساهم في تطويرها حتى وصلت لما عليه الآن وذلك من خلال عذوبة كلماته التي تغنى بها كبار المطربين محليا وخليجيا وعربيا.



وفي هذا الصدد، أصدر مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين بيانا نعى فيه الشاعر القدير يوسف ناصر، رحمه الله، بعد مسيرة فنية مشرقة في تاريخ الأغنية الكويتية الحديثة، وهو يعتبر من أبرز القامات الشعرية في الكويت ومنطقة الخليج العربي، وقد أثرى الفقيد المكتبة الإذاعية الكويتية بأغنيات رائعة.



واستحضر البيان الانطلاقة للشاعر يوسف ناصر منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، وكذلك السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات والألفية، والتقى عبدالرحمن البعيجان وعبدالكريم عبدالقادر، وقدم يوسف ناصر أروع ما كتبه من إبداعاته، فأثرى الساحة الفنية بأغان جميلة مثل: تعيش وتسلم، بالهون عليه بالهون، جاني يتشكى، ما نسيناه، وين مرساك، غاب بدري، الفرحة طابت، يكفي خلاص، وغيرها من الأعمال البارزة، وقدم ثلاثة دواوين شعرية هي: عذاري، رشف العطاشا، وأطياف عذاري.



وأضاف البيان أن للشاعر ناصر محطات فنية خالدة تعاون من خلالها مع نخبة من الفنانين على المستوى المحلي والخليجي والعربي بينهم عوض دوخي، عبدالله الرويشد، نوال، نبيل شعيل، محمد البلوشي، وديع الصافي، محمد عبده، طلال مداح، محرم فؤاد، عبداللطيف التلباني، علية التونسية، هاني شاكر، إلى جانب بصمات الراحل على مستوى الأغاني الوطنية والرياضية والاجتماعية، والأوبريتات والاسكتشات الوطنية والتراثية، وكان آخرها أوبريت «الكويت قول وفعل».