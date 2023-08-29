

دارين العلي



كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن انخفاض الديون المستحقة للوزارة من 396.976 مليون دينار إلى 342.600 مليون دينار بفارق 54.3 مليون دينار، وذلك خلال السنة المالية الماضية، موضحة أن هذه المبالغ مسجلة من قبل وزارة المالية كديون مستحقة للوزارة واجب تحصيلها منها مديونيات استهلاك كهرباء وماء قديمة يرجع بعضها إلى فترة التسعينيات (ديون قديمة).



وبينت المصادر أن قطاع شؤون العملاء يبذل جهودا مضنية في تحصيل هذه المديونيات وخفضها من سنة إلى أخرى بفضل آليات التحصيل المتبعة التي تصل إلى اللجوء إلى القضاء في حال تقاعس أصحابها عن السداد كذلك البيانات الخاصة بأصحاب هذه المديونيات الموجودة لدى القطاع رغم صعوبتها وعدم وضوحها لبقائها منذ سنوات طويلة.



من جهة أخرى، أظهر تقرير الإحصاء الأخير الصادر عن إدارة الإحصاء بالوزارة أن قطاع شؤون العملاء، وهو أحد قطاعات الوزارة المهمة، بالتعامل مع الجمهور قد بلغ إجمالي عدد الموظفين 3434 موظفا من بينهم 3408 كويتيون بنسبة مئوية 99.2% مقارنة بإجمالي عدد العاملين في القطاع وقد بلغ عدد غير الكويتين 26 موظفا، وذلك حتى يوليو من العام الحالي.



وذكرت الإحصائية ان إجمالي عدد العاملين في الوزارة بلغ 33351 موظفا منهم 32459 موظفا كويتيا بنسبة 97.3% مقارنة بالإجمالي، كما بلغ عدد الموظفين غير الكويتين العاملين في الوزارة 893 موظفا حتى يوليو من العام الحالي.



جدير بالذكر أن إجراءات تعيين الموظفين في الوزارة تتم عن طريق ترشيحات ديوان الخدمة المدنية المسؤول عن تنظيم التعينات في الوزرات والجهات الحكومية بالتنسيق معها من خلال تزويد الديوان باحتياجاتها من الموظفين وفق التخصصات مع كل ميزانية سنوية.