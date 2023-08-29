القاهرة - خلود أبوالمجد



أثارت الفنانة غادة عبدالرازق جدلا كبيرا بمنشور عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» وجهت من خلاله رسالة غامضة إلى شخص مجهول أكدت فيها أن الاحترام لا يصلح لكل الأشخاص وثمة من لا يقتنع بأمر ما حتى يهان.



وكانت غادة قد كشفت أسباب مشاركتها في أعمال درامية من نوع الـ 15 حلقة، إذ أكدت أن الكتاب باتوا اليوم عاجزين عن تأليف وكتابة عمل درامي مكون من 30 حلقة، ولذلك فهي تلجأ الى الأعمال الدرامية القصيرة، حيث قالت: «بحاول أنقي الورق الكويس دلوقتي، وأشتغل مع مخرجين كبار، ومأجلة حكاية الـ 30 حلقة، شايفة إننا أفضل نركز في المسلسلات السريعة الـ 15 حلقة، الكتاب هما اللي غلط مبيعرفوش يتحكموا في كتابة الـ 30 حلقة»، كما أكدت أنها سوف تشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل درامي مكون من 15 حلقة، متمنية أن ينال العمل إعجاب جمهورها ومتابعيها.