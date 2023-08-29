دارين العلي



أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل أن الجيش الكويتي دائما على أتم الجهوزية لمواجهة أي تحديات سواء عن طريق التسليح الذاتي أو عن طريق تحالفاته مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن هناك خططا لتطوير الجيش وفق منظور استراتيجي يعمل عليه مختصون من كافة الأسلحة وفق برنامج زمني محدد.



كلام الصباح جاء في تصريح للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الإيطالية بمناسبة زيارة السفينة العسكرية «فرانشيسكو موروسيني»، حيث أشاد بمتانة العلاقات الكويتية- الإيطالية في كافة المجالات، خصوصا في الجانب العسكري، من خلال الجهود الكبيرة التي يقوم بها السفير الإيطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي والملحق العسكري العقيد طيار سلفاتوري فيرارا.



وأكد عمق العلاقات العسكرية والدفاعية بين الكويت وإيطاليا، مشيدا بأهمية زيارات السفن الحربية والبحرية للكويت، حيث تسهم هذه الزيارات في زيادة مستوى التعاون العسكري بين الدولتين والقوتين البحريتين، وتتيح الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات وتسهم في حفظ الأمن في مياه الخليج.



وحول تأمين الحدود البحرية، قال «إن تأمينها يتم مثل تأمين أي حدود أخرى، والكويت ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة واحترام السيادة للدولة، ومن خلال هذه المبادئ هناك أوامر عملياتية تعطى للقوات المعنية لحفظ هذه الحدود».



بدوره، أعرب السفير الايطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي عن عميق امتنانه للكويت على فرصة زيارة سفينة البحرية الإيطالية «فرانشيسكو موروسيني» إلى البلاد، مشيرا إلى أنها «تسلط الضوء على دور الكويت المحوري لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، كما تسلط الضوء على أرضيتنا المشتركة لبناة الجسور»، لافتا الى ان هذه الزيارة تمثل علامة قوية على الروابط العميقة التي تربط بلدينا، والتي تتجاوز المجال العسكري، لتشمل التكنولوجيا، الثقافة والتجارة.



وقال إن البلدين يعملان معا على مر السنين لتعزيز هذه العلاقة بهدف معالجة التحديات المشتركة التي يواجهها العالم اليوم، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل القريب.



وقال بالدوتشي إن «السفينة موروسيني، تمثل فخرا لإيطاليا وبحريتها، مشيرا الى أنها سفينة جديدة تماما تتضمن أحدث التقنيات وتتمتع بمرونة تشغيلية عالية مصممة لأداء مجموعة متنوعة من المهام ذات الطبيعة العسكرية، مثل الدوريات والنقل اللوجستي والقتال والدفاع المدني، موجها في الوقت نفسه الشكر لطاقم السفينة على احترافيته في خدمة بلده، حيث استمروا أثناء خدمتهم في إظهار التفاني والتضحية رجالا ونساء يكرسون حياتهم لخدمة وطنهم في البيئة البحرية الصعبة».



وقال إن «الالتحاق بالبحرية يعني إجراء تدريبات قاسية، والعيش لفترة طويلة بعيدا عن المنازل والعائلات، وقبل كل شيء، مواجهة التحديات التي يمكن أن تطرحها الحياة في البحر المفتوح كل يوم».



من ناحيته، شكر قائد السفينة المقدم جوفاني مونو السلطات في البحرية الكويتية «على ضيافتهم الخاصة ودعمهم لنا».



وتابع: «إنه لشرف لي وللطاقم أن نكون في الكويت ونحمل العلم الإيطالي إلى أرض بعيدة جدا عن وطننا من حيث الأميال البحرية، ولكنها قريبة جدا من حيث التعاون والتآزر، بما في ذلك تاريخنا وتقاليدنا المتعلقة بالبحر».



وأوضح أن مهمة السفينة «موروسيني»، هي ضمن الانتشار في المحيط الهادئ من أجل تعزيز المصلحة الوطنية في هذا المجال من خلال تحسين التعاون مع الحلفاء والشركاء مثل الكويت، والمحافظة على النظام البحري الدولي الحر والمفتوح على أساس سيادة القانون.



في ختام كلمته، أعرب مونو عن سعادته بإجراء تدريبات مشتركة مع البحرية الكويتية، لافتا إلى أنها «فرصة ستساعدنا على تعميق المعرفة المتبادلة وتحسين قابلية التشغيل البيني لدينا، وبالتأكيد سنكون مستعدين للتعاون أيضا في المستقبل».