ناصر العنزي



تنطلق الجولة الثانية من دوري زين اليوم بمواجهة وحيدة «متكافئة» تجمع الكويت المتصدر بـ 3 نقاط مع كاظمة بنقطة واحدة.



ويدخل «الأبيض» مواجهة اليوم بكامل لاعبيه بعدما استهل مبارياته للحفاظ على لقبه بفوز مستحق على الجهراء 3-1 في افتتاحية الدوري، وسيسعى اليوم إلى تأكيد صدارته بفوز ثان تواليا وهو قادر على ذلك لما تضم صفوفه من عناصر ترسخت أقدامها في ميدان المنافسة، إذا يعتبر الكويت مرشحا قويا للفوز باللقب، ويعتمد مدربه الصربي بوريس بونياك على مجموعة متجانسة من اللاعبين منذ الموسم الماضي وأبقى على نفس عناصره المحترفة المؤثرة وهم: ياسين الخنيسي وياسين عامري ومحمد مرهون وبلال عيفة ومهدي برحمة.



أما كاظمة فقد خطف نقطة ثمينة من النصر على ملعب الأخير، اذ شهدت مباراتهما 6 أهداف مناصفة (3-3) وفي كل مرة يتأخر بها «البرتقالي» يعود للتعادل، ويدخل كاظمة الموسم الحالي بثوب مغاير عن الموسم الماضي، وذلك بقيادة مدربه البرازيلي الجديد سيرجيو فاريس مع غياب هدافه شبيب الخالدي الذي يخوض تجربة احترافية مع فريق حتا الإماراتي، ولم يحدث كاظمة أيضا تغييرا في صفوف لاعبيه المحترفين بتواجد كل من المدافعين ميشيل ميلاد وعماد الدين غزي ولاعبي الوسط أحمد عرسان وتوني سيلفا ويحتاج البرتقالي إلى التعاقد مع مهاجم لتعويض غياب الخالدي.