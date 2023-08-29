

عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ترسيتها عقد المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار ومياه المعالجة لمشروع جنوب سعدالعبدالله الإسكاني على شركة جيزهوبا جروب الصينية.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن ترسية عقد المشروع على الشركة الفائزة جاء بعد دراسة مستنداتها بعناية عند الانتهاء من موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف في 21 يونيو الماضي إلى جانب الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة المناقصات في المؤسسة والمشكلة من عدة جهات حكومية.



وبينت أن الشركة الفائزة كانت من إحدى الشركات العشر التي استجابت لشراء المستندات الخاصة بالمناقصة رقم م.ع.ر.س 1303 - 2022/2023، حيث تقدمت بأقل الأسعار واستوفت الشروط الحسابية والفنية، لافتة الى أن العمل جار لاستكمال الإجراءات القانونية، وتوقيع العقد مع الشركة الفائزة.