

في خطوة تعكس التضامن الكويتي الإنساني مع الشعب اليمني الشقيق، واصلت جمعية النجاة الخيرية تنفيذ حملة «خفف عليهم» في العديد من المحافظات اليمنية، حيث قام وفد الجمعية الذي يزور اليمن حاليا والذي ضم كلا من مدير إدارة الموارد والحملات عبدالغفور بدر العبدالغفور، ورئيس قسم المشاريع عبدالله مطر، بتقديم السلال الغذائية وألواح الطاقة الشمسية لأكثر من 2160 أسرة في مناطق لحج وحضرموت وعدن. وقال العبدالغفور إن الجمعية أطلقت حملة «خفف عليهم» يوم عرفة الماضي، ولاقت الحملة تفاعلا كبيرا من المتبرعين داخل الكويت وخارجها، مبينا أن الحملة تهدف إلى تقديم الدعم الضروري للمحتاجين والنازحين.