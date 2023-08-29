

أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس تعميما بشأن التزام الوحدات الادارية في البلدية بالتنسيق مع ضباط الاتصال في مركز نظم المعلومات لإعداد البرامج.



ونص التعميم على:



مادة أولى: على ادارة مركز نظم المعلومات إعداد الكشوف التالية بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ترفع للمدير العام، وذلك على النحو التالي:



٭ كشف بجميع البرامج الآلية التي تم تسليمها وتشغيلها مع ذكر اسم الوحدة الادارية المستفيدة لكل برنامج على حدة.



٭ كشف يشمل الطلبات المقدمة من قبل الوحدات الإدارية بالبلدية لإعداد برامج آلية جديدة لها وتصنيفها (تحت الدراسة/ جار العمل على تنفيذها).



مادة ثانية: تلتزم إدارة مركز نظم المعلومات بتكليف ضباط اتصال من الكوادر الفنية المختصة الوطنية للتواصل والتنسيق مع الجهات الطالبة للبرامج الآلية، وذلك لمتابعة الطلب المقدم من الوحدة الادارية منذ بدء المقترح وإعداد الدراسة اللازمة له الى أن يتم التنفيذ وإنجاز البرنامج الآلي المطلوب، وتقع المسؤولية في ذلك على رئيس الوحدة الادارية الطالبة وضباط الاتصال المحدد مسبقا بإدارة مركز نظم المعلومات لهذا الشأن.



مادة ثالثة: تلتزم كل الوحدات الادارية/ التنظيمية بالبلدية وموظفيها بجميع مستوياتهم الوظيفية بعدم التعامل المباشر مع ممثلي أو الكوادر الفنية لمتعهدي الشركات بإدارة مركز نظم المعلومات والعاملين التابعين للمتعهد ويقتصر الاتصال على ضباط الاتصال من الوحدات الادارية/ التنظيمية بالبلدية مع ضباط الاتصال لممثلي إدارة مركز نظم المعلومات من الكوادر الوطنية الفنية المحدد مسبقا للإشراف على البرنامج المزمع إنشاؤه.



مادة رابعة: على الجهات المختصة وجميع الوحدات الادارية والتنظيمية واللجان والفرق المشكلة من البلدية الالتزام بما جاء بهذا التعميم تفاديا للمساءلة القانونية في حال المخالفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.