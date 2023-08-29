

أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس قرارا بتفويض مدير إدارة العلاقات العامة في بعض الاختصاصات. وجاء في القرار:



مادة أولى: يفوض مدير ادارة العلاقات العامة بالتوقيع على المراسلات الصادرة الى وزارة الاعلام بشأن الاعلان عن أنشطة البلدية في الصحف اليومية والمجلات والجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والاعلان في الإذاعة والتلفزيون بما لا يترتب عليها التزامات مالية أو ترتيب حقوق للغير تخالف الميزانية المعتمدة في هذا الشأن.



مادة ثانية: لا يحول التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون الالتزام بالاجراءات والتقيد بالنظم ومراعاة القواعد والشروط المقررة بشأن الأمور المشمولة بالتفويض.



مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة في هذا الشأن ويُعمل به اعتبارا من تاريخه.