وجه النائب شعيب شعبان سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كالتالي:



نص السؤال: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - وافق مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي في اجتماعه بتاريخ 28/9/2015 على تعديل نص المادة رقم 9 من لائحة القروض العقارية لسنة 2014 والذي ينص على (يصدر قرار من مجلس ادارة البنك بالقواعد والشروط التي تستحق طبقا لها القروض في الحالات غير المنصوص عليها في اللائحة) ليصبح كالآتي: «اي حالات اخرى غير منصوص عليها في اللائحة تعرض على اللجنة العامة للإقراض في البنك»، هل وضعت اللجنة العامة قواعد او شروطا او ضوابط لمنح الموافقات على الحالات غير النمطية بعد عرض الحالات عليها؟



2 - هل يوجد تصنيف للحالات غير النمطية التي تعرض على اللجنة العامة؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



3 - نمى الى علمي صدور ضوابط للجنة العامة في شهر مارس 2023، ما السند القانوني للقرارات التي صدرت من اللجنة العامة من تاريخ التعديل على اللائحة حتى تاريخ وضع أي ضوابط؟



4 - ما السند القانوني لقرارات نقل المديونية الصادرة عن اللجنة العامة في بنك الائتمان الكويتي بعد التعديل الأخير على لائحة القروض العقارية والذي تضمن إلغاء نقل المديونية من تاريخ تعديل اللائحة حتى تاريخ وضع الضوابط؟



5 - هل تم عرض الضوابط والنظم الجديدة على مجلس الادارة استنادا الى المادة رقم 10 من قانون انشاء البنك؟



6 - ما الإجراءات التي ستتخذ في هذا الملف خصوصا بعد عدم استفادة البنك من تحصيل أموال مستحقة للدولة وعدم الاستفادة منها ايضا في عمليات اقراض جديدة بعد عمليات نقل المديونية رغم عدم سداد كامل المديونية؟



7 - هـــل الإجراءات المتخذة في تحصيل الأقساط وبيع العقار هي ذاتها مع جميع المواطنين خصوصا بعد التوسع في قرارات نقل المديونية؟



8 - وافقت اللجنة العامة على تخفيض القسط الشهري لعميل متقاعد في تاريخ 20-4-2021 (الرقم المالي: 50809)، وقدم طلب للعميل في الفرع بتاريخ 2/5/2021 وفي ذلك التاريخ كان راتب العميل 14000 دينار (راتب استثنائي) والذي تبين عند الربط الآلي مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلا أن قيمة القسط الشهري عدلت يدويا ليصبح بالراتب التقاعدي السابق 2900 دينار، ما الإجراءات التي ستتخذ مع من تعمد اخفاء البيانات اولا، ومع من عدل قيمة القسط الشهري يدويا ومن قدم الطلب للعميل ووافق عليه؟



9 - ما السند القانوني لاعتبار معاملة او حالة تخفيض قسط شهري للعميل بعد تقاعده حالة غير نمطية على الرغم انها حالة نمطية منظمة باللائحة وتصدر فروع البنك فيها قرارا دون الحاجة الى موافقة اللجنة العامة؟



10 - كيف تتم الموافقة على تخفيض القسط الشهري بتاريخ 20/4/2021 والربط الآلي مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص راتب العميل التقاعدي في تاريخ 22/4/2021؟ ما السند القانوني للموافقة بتاريخ قديم دون عرض المستندات على اللجنة؟



11 - ما الإجراءات التي اتخذت بشأن مندوب بنك الائتمان الكويتي بخصوص تظليل النيابة العامة الذي أدى الى حفظ شكوى احد الموظفين بهدف الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وتزويد النيابة العامة بقرار رقم 647 - 2022 دون الاشارة الى القرار رقم 648 -2022 الذي صدر بنفس اليوم بخصوص تثبيت مدير بأثر رجعي من 6 سنوات؟ وهل تحاسب من وقّع على هذا الكتاب؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.



12 - ما الإجراءات التي اتخذت بعد صرف الدفعة السابعة لأعمال العقد رقم (10 - 2014/2015) بشأن ترميم مبنى العاصمة (الأدوار الثالث والرابع والسرداب) وذلك لأعمال مكافحة حريق لم تنفذ (200 - FM)؟



13 - مــا الإجراءات التي اتخذت بعد ملاحظة ديوان المحاسبة المستمرة بخصوص طريقة احتساب الغرامات على العقد؟ وهل أحيل الشخص الذي احتسب الغرامات الى التحقيق وطلب الإفراج عن الكفالة؟