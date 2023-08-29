أعلنت مجموعة Ooredoo، عن انضمامها إلى التحالف العالمي لإنترنت الأشياء (IoT World Alliance) كأحدث أعضاء التحالف والمشغل الوحيد الممثل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويعد التحالف العالمي لإنترنت الأشياء أكبر ائتلاف لمشغلي شبكات الجوال في العالم، ويمثل منتدى عالميا لمزودي خدمات الاتصالات، ويركز على متابعة آخر التوجهات السائدة في مجال الاتصالات القائمة على إنترنت الأشياء، ومشاركة الخبرات مع الشركاء والعملاء للمساعدة في تقليل التعقيد المرتبط بالنشر العالمي للأجهزة المتصلة.



وتعد Ooredoo الآن بصفتها عضوا في التحالف عنصرا فاعلا في المحادثات العالمية حول إنترنت الأشياء، وستشارك أفكارها بناء على حضورها الواسع وخبرتها في المنطقة، وستحصل بفضل انضمامها إلى هذا البرنامج القوي على فرصة تبادل المعارف والأفكار مع الجهات العالمية الرائدة في القطاع.



وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: «نحن نؤمن إيمانا عميقا بأن التعاون الدولي بين المشغلين ركن أساسي لدفع تطور إنترنت الأشياء على الصعيد العالمي، يسرنا الانضمام إلى التحالف العالمي لإنترنت الأشياء، وسنلتزم بمشاركة خبراتنا الواسعة التي اكتسبناها من النشر الناجح لإنترنت الأشياء في أسواقنا». وأضاف: «نهدف من خلال التعاون مع التحالف إلى مشاركة خبراتنا المتعلقة بالامتثال للتشريعات المحلية في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا».



من جانبه، قال مارك فان دين بيرغ، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي لإنترنت الأشياء: «يسعدنا الترحيب بمجموعة Ooredoo لتكون العضو الأحدث في التحالف الذي سيمكننا من توسيع حضورنا وقاعدة معارفنا بما يتيح للشركات نشر الأجهزة المتصلة بسهولة في المزيد من الدول. نحن واثقون من أن Ooredoo ستقدم قيمة من خلال عضويتها، وستساعدنا على الامتثال للتشريعات المحلية في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا».