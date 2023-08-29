بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي، أعلن بنك الخليج عن ترقية لمياء علي كرم إلى منصب مدير عام الخزينة. يأتي ذلك ضمن مساعي البنك المتواصلة لإفساح المجال أمام الكوادر الوطنية لتولي المناصب القيادية، انطلاقا من استراتيجية البنك لعام 2025.



وتحظى كرم بخبرة طويلة في القطاع المصرفي الكويتي تصل إلى 30 عاما، تركز معظمها في إدارة الخزينة، في عدد من البنوك الكويتية، علما أنها قد انضمت إلى عائلة بنك الخليج في عام 2017 لتشغل منصب نائب مدير عام إدارة الخزينة.



وتمتلك كذلك خبرة واسعة في أسواق المال والعملات الأجنبية والمبيعات، ولديها سجل حافل في إدارة وقيادة فرق العمل لتحقيق أداء عال، ونجحت خلال سنوات عملها بالقطاع المصرفي في بناء سمعة مرموقة في السوق المحلي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب بناء شبكة قوية من العلاقات مع العملاء والبنوك.



من جانب آخر، حصلت كرم على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الكويت، وشاركت في العديد من الدورات التدريبية، في مدرسة MIT سلون بالولايات المتحدة الأميركية، وجامعة نافرا الإسبانية، ومعهد الدراسات المصرفية في الكويت والبحرين، وغيرها.



وتتمثل رؤية «الخليج» في أن يكون البنك الرائد بالكويت، من خلال مشاركة موظفيه ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام، وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.



وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على جميع المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.