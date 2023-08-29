

تزامنا مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية والاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، أطلقت إدارة الأﭬنيوز فعالية «العودة إلى المدارس» لتلبية متطلبات الزوار في التسوق من مستلزمات الدراسة والأدوات المدرسية، وقد بدأت الفعالية يوم الخميس الماضي وتستمر حتى السبت 2 سبتمبر في منطقة غراند بلازا.



ويهدف معرض الأﭬنيوز للعودة إلى المدارس، الذي يفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا حتى10 مساء، جمع مختلف المستلزمات والمنتجات المدرسية في مكان واحد لتسهيل رحلة تسوق الزوار للاستعداد لبداية الدراسة، حيث احتضن المعرض العديد من المحلات الموجودة في الأﭬنيوز، مثل: سنتر بوينت، فيرجن ميجاستور، موموسو، اف اي ار ديزاينز، ايكيا، كبلنج، نكست، موجي، ايري، ديكاتلون، أكو، سوبر دراي، كليرز، فلاينج تايجر، ذات السلاسل ومكتبة آفاق.



واستوحى تصميم المعرض من الأجواء المدرسية، بداية من المدخل الذي يحاكي بوابة المدرسة وبجانبه القرطاسية التي تتضمن الأدوات المدرسية والمنبه المرتبط بمواعيد الاستيقاظ المبكر خلال أيام الدراسة، كما تم اختيار تصميم الصف المدرسي لموقع المحلات المشاركة في المعرض لإضفاء المزيد من الأجواء المدرسية على المعرض، وحظي بإقبال كبير من الزوار.



يذكر أن المعرض انطلق يوم الخميس 24 أغسطس ويستمر حتى السبت 2 سبتمبر من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء في منطقة غراند بلازا.