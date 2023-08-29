وليد الشريعان: «الأفنيوز - الخبر» ضمن إستراتيجيتنا لتطوير المنطقة الشرقية وخلق آلاف الوظائف

المشروع يوفّر 10 آلاف فرصة عمل بقطاع التجزئة والترفيه.. وسيفتتح بالنصف الأول من 2027



أعلنت شركة المباني عن ترسية شركة شمول القابضة - التي تمتلك فيها المباني نسبة قدرها 60% - مناقصة المقاول الرئيسي للأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع «الأفنيوز - الخبر» على شركتي الكفاح للمقاولات والأحمدية للمقاولات، والتي تشمل «المركز التجاري والبرج الثاني - متعدد الاستخدامات»، بقيمة إجمالية تبلغ 3.66 مليارات ريال سعودي.



ويعتبر «الأفنيوز - الخبر»، الذي يقع في مدينة الخبر في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان، وجهة تسوق لا مثيل لها ونقطة جذب وترفيه مميزة لسكان المنطقة الشرقية وزوارها من داخل المملكة وخارجها.



كما يعد مشروع الأفنيوز - الخبر وجهة جديدة وفريدة من نوعها حيث يتميز بطرازه المعماري الحديث الذي يعكس تاريخ المنطقة الشرقية العريق وجمالها، ويمتاز بمساحته الشاسعة التي تبلغ 197.673 مترا مربعا مما يجعله واحدا من أكبر المراكز التجارية.

وتبلغ المساحة الإجمالية القابلة للتأجير 168.532 مترا مربعا، كما يضم المشروع برجين، الأول فندق فورسيزنز، والبرج الثاني فندق كانوبي - هيلتون، بالإضافة إلى مكاتب.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة شمول القابضة وليد الشريعان: «يسرنا التوقيع مع اثنتين من كبرى شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية والكويت، شركتي الكفاح للمقاولات والأحمدية للمقاولات.

ويعد مشروع الأفنيوز - الخبر ضمن استراتيجية الشركة للمساهمة في تطوير المنطقة الشرقية وخلق آلاف الوظائف لأبنائنا السعوديين وخدمة المنطقة والمملكة من خلال تقديم مشروع ذي معايير مستدامة وتصميم عالمي مبدع».



الجدير بالذكر، مفهوم التسوق والترفيه الرائع الذي يتميز به الأفنيوز - الخبر عن غيره، حيث إنه يتكون من ثماني مناطق تسوق تتفرد كل واحدة بتصميم وأجواء مختلفة، حيث يعطي هذا التنوع للزوار والمتسوقين متعة وتجربة استثنائية.



وسيكون الأفنيوز - الخبر الأفضل بلا منازع، حيث يشمل صالات سينما، ومقاهي ومطاعم عديدة، وحدائق عامة، وصالات ترفيهية تناسب جميع الأعمار. كما سيوفر المشروع أكثر من 6.000 موقف للسيارات.



وسيوفر الأفنيوز - الخبر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في قطاع البيع بالتجزئة والترفيه وسيعزز قطاع الخدمات في المنطقة الشرقية بأكملها. ومن المتوقع افتتاح المشروع في النصف الأول من 2027.